हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा

4 . सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से पोस्ट साझा करते हुए सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया. इस घोषणा के सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लाखों लोगों ने इसे पसंद कर अपनी राय भी दी.

