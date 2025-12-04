FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट

हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा

हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा

विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

HomePhotos

ट्रेंडिंग

हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा

हफ्ते की शुरुआत हमेशा नई उम्मीदों और नई योजनाओं के साथ करने की बात कही जाती है. लेकिन आम लोगों के मन में एक सवाल हमेशा घूमता है.आखिर हफ्ते का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है?

राजा राम | Dec 04, 2025, 10:37 PM IST

1.हफ्ते का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है?

हफ्ते का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है?
1

कई कामकाजी लोग बताते हैं कि छुट्टी के बाद पहला दिन अक्सर भारी लगता है. कुछ लोग इसे मन का बोझ कहते हैं, तो कुछ इसे पूरे सप्ताह की चुनौती की शुरुआत मानते हैं. 

Advertisement

2.एक खास दिन को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता रहा है

एक खास दिन को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता रहा है
2

सोशल मीडिया पर भी लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि हफ्ते का कौन सा दिन सबसे परेशान करने वाला होता है. मीम्स और हास्य पोस्टों में एक खास दिन को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता रहा है. 
 

3.आधिकारिक तौर पर ऐलान

आधिकारिक तौर पर ऐलान
3

इसी बहस के बीच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) ने आखिरकार हफ्ते के सबसे बेकार दिन का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. 

4.सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया

सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया
4

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से पोस्ट साझा करते हुए सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया. इस घोषणा के सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लाखों लोगों ने इसे पसंद कर अपनी राय भी दी. 
 

TRENDING NOW

5.यह फैसला किसी पुष्टि से कम नहीं

यह फैसला किसी पुष्टि से कम नहीं
5

कई लोगों ने मज़ाक में लिखा कि अब उनका सोमवार का दर्द मान्यता प्राप्त हो गया है. जो लोग पहले से ही सोमवार को सबसे कठिन दिन मानते थे, उनके लिए यह फैसला किसी पुष्टि से कम नहीं है. 
 

6.सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब भी चर्चा में

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब भी चर्चा में
6

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब भी चर्चा में है और लोग दिल खोलकर सोमवार पर चुटकी ले रहे हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट
हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा
हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा
विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान
विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान
कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे
कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
MORE
Advertisement
धर्म
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
MORE
Advertisement