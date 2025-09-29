इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई
1.क्यों है ये मान्यता
ग्रीनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग मानते हैं कि अलर महिलाएं चांद के नीचे सो जाए तो वह गर्भवती हो जाती थी. इसलिए यहां पर महिलाएं चांद की तरफ पीठ करके सोती थीं या फिर अपनी नाभि में थूक लगा कर सोती थीं.
2.चांद की चांदनी में एक उर्वरता शक्ति
ग्रीनलैंड के लोगों के लिए चंद्रमा एक शक्तिशाली देवता थे. जिन्हें वो लोग अनिंगन या अनीरक के नाम से पुकारते थे. यहां के लोगों का मानना था कि चांद की चांदनी में एक उर्वरता शक्ति है.
3.पुरुष देवता
इसलिए चांद के नीचे सोने से महिलाएं सीधे इस शक्ति के संपर्क आएंगी और गर्भ धारण कर लेंगी. यहां पर चंद्रमा को पुरुष देवता माना जाता है और सूरज को उनकी पत्नी या फिर बहन का दर्जा दिया जाता है.
4.प्रकृति के चक्रों का अच्छा ज्ञान
ग्रीनलैंड के लोगों को प्राचीन समय में प्रकृति के चक्रों का अच्छा ज्ञान था. वह उनके जरिए भविष्यवाणियां करते थे. उन्होंने देखा कि मासिक धर्म का चक्र (करीब 28 दिन) और चंद्र चक्र (29.5 दिन) लगभग मेल खाते हैं.
5.अलौकिक घटना
यहां के लोगों ने इसी मान्यता के आधार पर चंद्रमा और स्त्री के प्रजनन के बीच एक सीधा संबंध स्थापित कर दिया गया. यहां के निवासी गर्भाधारण को एक अत्याधमिक या फिर अलौकिक घटना के रूप में देखते हैं.
6.बच्चे पर बुरा असर
एक मान्यात ये भी है कि अगर चंद्रमा के नीचे गर्भवती महिलाएं लेटती हैं तो उनके बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. जैसे कि बच्चे का कोई जन्मदोष हो सकता है या फिर बच्चा चंद्रमा से "चुराया" हुआ हो सकता है.