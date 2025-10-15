पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

3 . पटाखों के निर्माण

3

इन पटाखों के निर्माण में वे हानिकारक रसायन शामिल नहीं किए जाते जो सामान्य पटाखों में होते हैं. ग्रीन पटाखों में एल्युमिनियम, बैरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन की कम हानिकारक तत्वों का उपयोग किया जाता हैं.