इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

आम तौर पर देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट बेहद जरूरी होता है और अक्सर आपने एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर पर लोगों के हाथ में पासपोर्ट देखा होगा. लेकिन क्या आप जातने है कि एक देश ऐसा भी है जहां पक्षियों के पासपोर्ट बनाएं जाते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 17, 2025, 03:43 PM IST

1.पक्षियों का पासपोर्ट

पक्षियों का पासपोर्ट
1

यूएई में पक्षियों के पासपोर्ट एक आम बात है. यहां पर परिंदे पासपोर्ट भी बनवाते हैं साथ ही साथ फ्लाइट से यात्रा करने के लिए टिकट भी खरीदते हैं. आइए इन अनोखे नियम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं. यूएई में खासतौर पर वे पक्षी जिन्हें अमीर लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते है उनका पासपोर्ट बनवाते हैं. जैसे- फॉल्कन यानी चीलें
 

2.राजसी शान

राजसी शान
2

फॉल्कन यानी वे चीलें जिन्हें अरब देशों में राजसी शान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और जब भी इनकी यात्रा की बात आती है. तो इनके लिए भी इंसानों की तरह नियम लागू होते हैं. 

3.सिर्फ शौक नहीं बल्कि परंपरा

सिर्फ शौक नहीं बल्कि परंपरा
3

यूएई में फॉल्कन को पालना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि परंपरा है. कई शेख अपनी तस्वीरों में इन्हें कंधे पर बैठाए दिखते हैं. इसके लिए इन चीलों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. 

4.3 साल के लिए होता है वैध

3 साल के लिए होता है वैध
4

इसी वजह से इन पक्षियों के लिए फॉल्कन पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जिनके बिना ये अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा नहीं कर सकते हैं. इसकी वैधता 3 साल के लिए होती है.

5.अलग से मिलती है सीट

अलग से मिलती है सीट
5

ध्यान देने वाली बात ये है कि हर चील का अलग पासपोर्ट बनता है. एयरलाइन इनमें से कई चीलों के लिए अलग से सीट भी आरक्षित करती है. यहां तक कि उन्हें नॉर्मल व्यक्ति की तरह सीट बैल्ट भी पहनाया जाता है.  
 

