इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

1 . पक्षियों का पासपोर्ट

1

यूएई में पक्षियों के पासपोर्ट एक आम बात है. यहां पर परिंदे पासपोर्ट भी बनवाते हैं साथ ही साथ फ्लाइट से यात्रा करने के लिए टिकट भी खरीदते हैं. आइए इन अनोखे नियम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं. यूएई में खासतौर पर वे पक्षी जिन्हें अमीर लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते है उनका पासपोर्ट बनवाते हैं. जैसे- फॉल्कन यानी चीलें

