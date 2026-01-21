FacebookTwitterYoutubeInstagram
पहले T-20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया. न्यूजीलैंड 20 ओवर में 190 रन ही बना सकी. 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे.

Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा

23 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, यात्रियों के लिए ट्रैफिक गाइडलाइन जारी

ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप को यूरोप का सख्त संदेश, EU संसद ने अमेरिका से ट्रेड डील पर लगाई रोक

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम

German Girl saree Photo Viral: जर्मन गर्ल लिज हाल ही में साड़ी पहनकर बेंगलुरु की सड़कों पर घूमती नजर आईं. जिसकी एक फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.

रईश खान | Jan 21, 2026, 10:40 PM IST

1.साड़ी में कहर ढा रही जर्मन गर्ल

साड़ी में कहर ढा रही जर्मन गर्ल
1

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है. इस समय साड़ी पहने एक जर्मनी लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ कर रहा है.
 

2.जर्मनी की ब्लॉगर

जर्मनी की ब्लॉगर
2

दरअसल, इस लड़की का नाम LizLaz है, जो जर्मनी की रहने वाली है. वह एक ब्लॉगर है. लिज भारत आती-जाती रहती है. यहां के कल्चर को एक्सप्लोर करती है. लिज को भारत का पहनावा बहुत पसंद है.
 

3.बेंगलुरु की सड़कों पर घूमती आई नजर

बेंगलुरु की सड़कों पर घूमती आई नजर
3

लिज हाल ही में साड़ी पहनकर बेंगलुरु की सड़कों पर घूमती नजर आईं. साड़ी में जमर्न गर्ल का दिलकश अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया.
 

4.रातोंरात बनीं इंडिया की नेशनल क्रश

रातोंरात बनीं इंडिया की नेशनल क्रश
4

एक फोटोग्राफर ने LizLaz की तस्वीर क्लिक कीं और सोशल मीडिया पर डाल दिया. जो कुछ ही देर में वायरल हो गईं. साड़ी विदेशी लड़की की तस्वीरें लोगों इतनी पसंद आ रही हैं कि रातोंरात इंडिया की नेशनल क्रश बन गईं.
 

5.साड़ी के साथ बेज कलर की ब्रालेट

साड़ी के साथ बेज कलर की ब्रालेट
5

लिज ने साड़ी के साथ बेज कलर की ब्रालेट भी वियर की है. जर्मन गर्ल ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है. लिज की खूबसूरती यूजर्स की धड़कनें बढ़ा रही हैं.
 

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम
Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका
निर्मला सीतारमण की टीम के 6 अफसर, जिनके हाथों में होगा देश का आर्थिक खाका
