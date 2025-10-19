इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, ये खेल खेलने वालों के लिए स्वर्ग समान है ये जगह

4 . ऑस्ट्रेलिया

इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में पब्स और कैसीनों में जुआ खेलना आम है. यहां को लोगों को स्लॉट मशीन और टेबल गेम्स का ज्यादा शौक रहता है.

ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जुआ उद्योग देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है.