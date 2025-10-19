सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर
इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, ये खेल खेलने वालों के लिए स्वर्ग समान है ये जगह
Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों को रौंदा, एक की मौत
इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार
बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट
4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट
Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड
ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 19, 2025, 08:15 PM IST
1.मकाओ
मकाओ को अक्सर एशिया की जुआ राजधानी कहा जाता है. यहां कैसीनो उद्योग इतनी तेजी से बढ़ा कि यह वर्ल्ड्स कैसिनो हब बन गया. यहां कि सालाना जुआ की कमाई लास वेगास से कई गुना अधिक हैं.
2.अमेरिका
अमेरिका में लास वेगास और अटलांटिक सिटी जैसे शहर जुआ प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं. यहां कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन जुए की सुविधा सबसे ज्यादा डेवलप है.
3.यूके
यूके में लोग कैसीनो, बिंगो, और ऑनलाइन जुआ में रुचि रखते हैं. लंदन और स्कॉटलैंड के बड़े कैसीनो इस बात का उदाहरण हैं कि जुआ किस हद तक लोकप्रिय है.
4.ऑस्ट्रेलिया
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में पब्स और कैसीनों में जुआ खेलना आम है. यहां को लोगों को स्लॉट मशीन और टेबल गेम्स का ज्यादा शौक रहता है.
ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जुआ उद्योग देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है.
5.इटली
इटली में लॉटरी, स्पोर्ट्स बेटिंग और कैसीनो काफी लोकप्रिय हैं. वेनिस और मिलान जैसे शहरों में बड़े कैसीनो मौजूद हैं, जहां विदेशी और स्थानीय लोग खूब जुआ खेलते हैं.