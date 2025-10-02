दुर्गा पूजा पर अजय देवगन-काजोल ने दिया फैंस को तोहफा, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में किया ये बदलाव
VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही झुक गया लंकापति का सिर
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
IB ACIO Score Card 2025 कैसे कर पाएंगे डाउनलोड, जानें कट-ऑफ और बाकी डिटेल्स
इस राज्य में क्यों बढ़ी गधी के दूध की डिमांड? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे!
Kantara Chapter 1: रिलीज होते ही छाने लगा ‘कांतारा: चैप्टर 1’ का जादू, धड़ाधड़ कमाई ने तोड़े सिनेमाघरों के कई रिकॉर्ड
भारत के लिए क्यों खास है 96KM की 'सर क्रीक' जलधारा? जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कराची में घुसने की दे डाली चेतावनी
MP में कफ सिरप ने फिर निगल ली 6 बच्चों की जिंदगी, किडनी खराब कर दी ये 2 दवा
इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 02, 2025, 04:53 PM IST
1.गोधा श्रीमाली समुदाय
गोधा श्रीमाली समुदाय खुद को रावण का वंशज बताते हैं. इसी लिए इस समुदाय के लोग दशहरा के दिन जश्न नहीं मनाते बल्कि मातम मनाते हैं.
2.जनेऊ बदलकर भोजन
इतना ही नहीं रावण के पुलते को जलता हुआ देखकर इस समुदाय के लोग स्नान करते हैं और जनेऊ बदलक भोजन करते हैं. इनके ऐसा करने के पीछे एक कहानी छुपी हुई हैं.
3. रावण और मंदोदरी की शादी
ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण और मंडोर की मंदोदरी की शादी के दौरान जोधपुर में मंडोर से होकर बारात गुजरी थी. इस बारात में शामिल गोधा परिवार इस क्षेत्र में बस गया था.
4.रावण की पूजा
तभी से इस समुदाय के लोग दशहरा पर रावण की पूजा करते हैं और उसकी बुध्दि, बल और वेदों के ज्ञान का सम्मान भी करते हैं.
5.रावण का मंदिर
सूरसागर में मेहरानगढ़ किले के पास रावण का एक मंदिर भी है. इस मंदिर का निर्माण गोधा श्रीमाली समुदाय के कमलेश दावे ने किया था. इस मंदिर को दशहरे के दिन सुंदर तरीके से सजाया जाता है और पूजा भी की जाती है.