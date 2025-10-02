Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

5 . रावण का मंदिर

सूरसागर में मेहरानगढ़ किले के पास रावण का एक मंदिर भी है. इस मंदिर का निर्माण गोधा श्रीमाली समुदाय के कमलेश दावे ने किया था. इस मंदिर को दशहरे के दिन सुंदर तरीके से सजाया जाता है और पूजा भी की जाती है.