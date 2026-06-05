एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है

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ऋतु सिंह | Jun 05, 2026, 06:34 AM IST
1.आखिर एक पेड़ की असली कीमत क्या है?
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण विशेषज्ञ एक दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं-आखिर एक पेड़ की असली कीमत क्या है? लकड़ी बेचकर मिलने वाले कुछ हजार रुपये या उससे कहीं ज्यादा? जब ऑक्सीजन, पानी, तापमान नियंत्रण और प्रदूषण कम करने जैसे फायदे जोड़े जाते हैं, तो एक पेड़ की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि अब पेड़ों को केवल हरियाली नहीं, बल्कि प्राकृतिक संपत्ति माना जाने लगा है. (फोटो एआई)
2.पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, एक प्राकृतिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैं
ज्यादातर लोग पेड़ों को ऑक्सीजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं बड़ा है. एक विकसित पेड़ अपने आसपास की हवा को साफ करने, धूल और प्रदूषक तत्वों को रोकने तथा वातावरण को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शहरों में जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहां पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि पेड़ों से घिरे इलाकों का तापमान आसपास के कंक्रीट वाले क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री कम हो सकता है. आम आदमी के लिए इसका मतलब है कम गर्मी, बेहतर स्वास्थ्य और एयर कंडीशनर पर कम निर्भरता. (फोटो एआई)
3.आपके बिजली बिल से भी जुड़ा है पेड़ों का रिश्ता
बढ़ती गर्मी के बीच लोग घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं. इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि घरों और इमारतों के आसपास मौजूद पेड़ तापमान को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करते हैं.विशेषज्ञों का मानना है कि सही स्थान पर लगाए गए पेड़ घरों में गर्मी का प्रभाव कम कर सकते हैं. इससे ऊर्जा की खपत घटती है और बिजली खर्च में भी कमी आ सकती है. यानी एक पेड़ केवल छाया ही नहीं देता, बल्कि लंबे समय में आपकी जेब की भी रक्षा कर सकता है. (फोटो एआई)
4.बारिश, भूजल और पानी की सुरक्षा में भी है बड़ा योगदान
जब बारिश होती है तो पेड़ केवल पानी नहीं पीते, बल्कि उसे जमीन के भीतर पहुंचाने में भी मदद करते हैं. उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं और वर्षा जल को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
पेड़ों की कमी वाले इलाकों में अक्सर जलभराव, मिट्टी कटाव और भूजल स्तर गिरने जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं. यही कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञ अब पेड़ों को भविष्य की जल सुरक्षा से भी जोड़कर देख रहे हैं. एक तरह से कहा जाए तो पेड़ सिर्फ हवा नहीं बचाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का भी इंतजाम करते हैं.
5.कार्बन सोखने की ताकत बना रही है पेड़ों को और महत्वपूर्ण
दुनिया भर में बढ़ते तापमान की सबसे बड़ी वजह वातावरण में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है. पेड़ इस गैस को अवशोषित करके अपने भीतर संग्रहित करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.
यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में पेड़ों को सबसे प्रभावी और कम लागत वाला प्राकृतिक समाधान माना जाता है. एक पेड़ अपने जीवनकाल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकता है, उसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भविष्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को भी कम करने में मदद करता है. (फोटो एआई)
6.पेड़ की असली कीमत लकड़ी से नहीं, उसकी सेवाओं से तय होती है
जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो आमतौर पर उसकी कीमत लकड़ी के बाजार भाव से आंकी जाती है. लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि यह गणना अधूरी है. अगर उसकी ऑक्सीजन, छाया, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन अवशोषण जैसी सेवाओं का आर्थिक मूल्य जोड़ा जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है.
यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है. पेड़ केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी प्राकृतिक संपत्ति हैं जो हर दिन बिना किसी बिल के सेवाएं देती हैं. (फोटो एआई)
7.क्यों एक पेड़ की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है
आज जब शहरों में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है, पानी की चिंता बढ़ रही है और प्रदूषण स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, तब एक पेड़ की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. उसकी असली कीमत लकड़ी में नहीं, बल्कि उन सुविधाओं में छिपी है जो वह जीवनभर मुफ्त में देता रहता है.
शायद यही कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि अगली बार किसी पेड़ को काटने का फैसला लेने से पहले उसकी छाया, उसकी हवा और उसके योगदान का हिसाब जरूर लगाना चाहिए. हो सकता है तब एक पेड़ की कीमत आपको किसी महंगी संपत्ति से भी ज्यादा नजर आए. (फोटो एआई)
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