एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है

7 . क्यों एक पेड़ की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है

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आज जब शहरों में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है, पानी की चिंता बढ़ रही है और प्रदूषण स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, तब एक पेड़ की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. उसकी असली कीमत लकड़ी में नहीं, बल्कि उन सुविधाओं में छिपी है जो वह जीवनभर मुफ्त में देता रहता है.

शायद यही कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि अगली बार किसी पेड़ को काटने का फैसला लेने से पहले उसकी छाया, उसकी हवा और उसके योगदान का हिसाब जरूर लगाना चाहिए. हो सकता है तब एक पेड़ की कीमत आपको किसी महंगी संपत्ति से भी ज्यादा नजर आए. (फोटो एआई)

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