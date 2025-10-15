दिवाली के समय क्यों पकड़े जाते हैं उल्लू, क्या है इसके पीछे का रहस्य?

2 . बेजुवान पंक्षियों को पकड़कर

2

इस बेजुवान पंक्षियों को पकड़कर अच्छी कीमत पर काले बाजार में बेचा जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन उल्लू दिख जाए तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है.