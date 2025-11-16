स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलेत हैं गर्म कपड़े

1 . सरोजनी नगर मार्केट

1

ये बाजार सर्दियों की शॉपिंग के लिए सबसे वेस्ट हैं. यहां आपको 200 से 500 रुपये में ट्रेंडी जैकेट, ओवरसाइज स्वेटर, हुडी और बूट मिल जाएंगे. इस वजह से यहां पर हर समय बहुत भीड़ देखने को मिलती है.

