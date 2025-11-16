स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलेत हैं गर्म कपड़े

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 10:25 AM IST
1.सरोजनी नगर मार्केट
ये बाजार सर्दियों की शॉपिंग के लिए सबसे वेस्ट हैं. यहां आपको 200 से 500 रुपये में ट्रेंडी जैकेट, ओवरसाइज स्वेटर, हुडी और बूट मिल जाएंगे. इस वजह से यहां पर हर समय बहुत भीड़ देखने को मिलती है.
2.लाजपत नगर मार्केट
ये मार्केट उन लोगों के लिए सही जगह है जो एक ही जगह पूरी शॉपिंग करना चाहते हैं. यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ऊनी कपड़ों की बड़ी रेंज मिलती है.
3.जनपथ मार्केट
कनॉट प्लेस के पास जनपथ मार्केट हर सीजन में लोगों की पसंदीदा जगह रहती है. सर्दियों में यहां कश्मीरी शॉल, ऊनी कुर्ते और विंटर ज्वेलरी खूब बिकती है. विदेशी पर्यटक भी यहां खरीदारी करना पसंद करते हैं.
4.तिब्बती मार्केट
यहां के ऊनी जैकेट, कोट और जूते की क्वालिटी बेहतरीन होती है. ये मार्केट मजनू का टीला के पास लगती है. यहां का मोमोज और गर्म सूप बहुत फेमस हैं.
5.करोल बाग
दिल्ली की करोल बाग मार्केट में सर्दियों का मौसम आते ही एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। स्टाइलिश स्वेटर से लेकर हर तरह के गर्म कपड़ों तक, यहां आपको विंटर वियर का लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा.