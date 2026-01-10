कौन है वायरल गर्ल WPL 2026 एंकर, जिसकी खूबसूरती के आगे फेल हैं बॉलीवुड की अप्सराएं

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Jan 10, 2026, 12:37 PM IST
1.खूबसूरत एंकर पर अटकी निगाहें
वमेंस प्रीमियर लीग 2026 की शुरूआत मुंबई और आरसीबी के मैच से हुई, लेकिन इस मैच से इतर फैंस की निगाहे इस टूर्नामेंट की खूबसूरत एंकर पर अटक गई, क्या आप जानते हैं कि कौन है लोगों की नींद उड़ाने वाली ये महिला.
2.एंकरिंग के अलावा म़ॉडलिंग
WPL 2026 की वायरल एंकर का नाम येशा सागर है. येशा एंकरिंग के अलावा मॉडलिंग और एक्टिंग भी करती हैं हैं. येशा का जन्म पंजाब के कीरतपुर साहिब में हुआ. ये फिलहाल कनाडा के टोरंटो में रहती हैं.
3.मॉडलिंग से की थी शुरूआत
येशा ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद इन्होंने पंजाबी गाने में भी काम किया. येशा ने भारत और विदेशों में भी कई बड़े ब्रांड्स के लिए फोटोशूट कराए हैं, जिससे उनकी पहचान एक ग्लोबल मॉडल के रूप में बनी.
4.फिटनेस फ्रीक
मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा येशा फिटनेस फ्रीक हैं. येशा अपनी फिटनेस के रुटीन को कड़ाई से फॉलो करती हैं. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.
5. 1.2 मिलियन फॉलोअर्स
येशा सागर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चित हैं. इंस्टाग्राम पर येशा के 1.2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. येशा अपने सोशल मीडिया पर अक्सर एंकरिंग, ट्रैवलिंग और फोटोशूट से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.