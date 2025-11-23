परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 01:25 PM IST
1.द्वितीय विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इंसानी सभ्यता कितनी नाजुक है. हवा में फैले रेडिएशन ने इंसानों को ठीक है जानवरों को भी मिट्टी में मिला दिया था.
2.जब तबाही वाले क्षेत्र का किया सर्वे
लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस तबाही वाले क्षेत्र का सर्वे किया तो पाया गया कि उस इलाके में कॉकरोच बड़ी संख्या में जिंदा पाए गए थे. ये बात दुनिया के लोगों के लिए किसी भी सदमें से कम नहीं थी.
3.उच्च स्तर का रेडिएशन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया
वैज्ञानिक भी ये सोच कर हैरान थे कि इतना उच्च स्तर का रेडिएशन भी कॉकरोचों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया. रिसर्च में सामने आया कि इंसानों की तुलना में कॉकरोच का शरीर कई गुना ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकता है.
4.कितनी रेडिएशन सह सकता है इंसान
जहां इंसान 800 रैड तक की रेडिएशन मात्रा में ही मर सकते हैं, वहीं कॉकरोच 10,000 रैड तक झेलने की क्षमता रखते हैं. यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे समझना ही अपने आप में हैरान करने वाला है.
5.दूसरा कारण
अगला कारण ये था कि जहां पर विस्फोट हुआ वहां पर बहुत तेज गर्मी थी, गर्मी के कारण उस स्थान के कॉकरोच तो तुरंत मर गए लेकिन जो थोड़ी दूर पर थे वह रेडिएशन को सह गए और गर्मी वहां तक पहुंची नहीं, इसलिए वह जीवित रहें.