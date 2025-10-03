दुनिया के वो देश जहां आज तक नहीं पहुंची रेल
सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 11:43 PM IST
1.भूटान
ये एक हिमालयी देश है. यहां की भौगोलिक स्थिति बेहद कठिन है, इसलिए यहां पर रेलवे ट्रैक का निर्माण करना भी बहुत खर्चीला है और आमदनी भी ज्यादा नहीं हैं.
2.आइसलैंड
ये देश अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, लेकिन अभी तक रेल मार्गों से अछूता हैं. यहां की कठोर जलवायू और कम जनसंख्या रेलवे के लिए उपयुक्त नहीं है.
3.कुवैत
ये एक तेल समृद्ध खाड़ी देश हैं. कुवैत में मुख्य रूप से खुद के वाहन या बसों को उपयोग होता है. यहां पर किसी भी तरह का रेल नेटवर्क नहीं हैं.
4.लीबिया
लीबिया में भी रेलवे का कोई अस्तित्व नहीं है. स देश में तेल के समृद्ध भंडार होने के बावजूद नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन पर अधिक ध्यान दिया गया है.
5.यमन
इसकी खराब आर्थिक स्थिति और कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण यहां रेलवे नेटवर्क विकसित नहीं हो सका है. यहां यात्रा करने के लिए लोग मुख्य रुप से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते है.
6.मालदीव
मालदीव में रेलवे नेटवर्क का भी अभाव है. हिंद महासागर में फैले 1,000 से ज़्यादा छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बने इस देश में नौकाओं, स्पीडबोट और घरेलू उड़ानों का इस्तेमाल किया जाता है.