दुनिया के वो देश जहां आज तक नहीं पहुंची रेल

ट्रेंडिंग

दुनिया के वो देश जहां आज तक नहीं पहुंची रेल

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे है जहां पर आज तक रेल नहीं चलती है. यहां के लोग सड़क मार्ग से ही यात्रा करते हैं. इन देशों अभी तक किसी भी रेलवे ट्रैक का निर्माण नहीं हुआ हैं.

सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 11:43 PM IST

1.भूटान 

भूटान 
1

ये एक हिमालयी देश है. यहां की भौगोलिक स्थिति बेहद कठिन है, इसलिए यहां पर रेलवे ट्रैक का निर्माण करना भी बहुत खर्चीला है और आमदनी भी ज्यादा नहीं हैं. 

2.आइसलैंड

आइसलैंड
2

ये देश अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, लेकिन अभी तक रेल मार्गों से अछूता हैं. यहां की कठोर जलवायू और कम जनसंख्या रेलवे के लिए उपयुक्त नहीं है. 
 

3.कुवैत

कुवैत
3

ये एक तेल समृद्ध खाड़ी देश हैं. कुवैत में मुख्य रूप से खुद के वाहन या बसों को उपयोग होता है. यहां पर किसी भी तरह का रेल नेटवर्क नहीं हैं. 
 

4.लीबिया

लीबिया
4

लीबिया में भी रेलवे का कोई अस्तित्व नहीं है. स देश में तेल के समृद्ध भंडार होने के बावजूद नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन पर अधिक ध्यान दिया गया है.

5.यमन

यमन
5

इसकी खराब आर्थिक स्थिति और कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण यहां रेलवे नेटवर्क विकसित नहीं हो सका है. यहां यात्रा करने के लिए लोग मुख्य रुप से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते है.  
 

6.मालदीव

मालदीव
6

मालदीव में रेलवे नेटवर्क का भी अभाव है. हिंद महासागर में फैले 1,000 से ज़्यादा छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बने इस देश में नौकाओं, स्पीडबोट और घरेलू उड़ानों का इस्तेमाल किया जाता है. 
 

