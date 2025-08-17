क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम

आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
राजा राम | Aug 17, 2025, 11:27 PM IST
1.सुरक्षा को कई कैटेगरी में बांटा गया है
दरअसल, भारत में सुरक्षा को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG शामिल है. आपको बता दें इनमें SPG सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा मानी जाती है जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिलती है.
2.X श्रेणी सबसे निचले स्तर की सुरक्षा
वहीं X श्रेणी सबसे निचले स्तर की सुरक्षा है जो आम तौर पर उन लोगों मुहैया कराई जाती है जिनकी जान को खतरा हो.
3.पुलिस स्टेशन जाकर आवेदन कर सकता है
अब बात करते हैं कि क्या एक आम आदमी को भी पुलिस सुरक्षा मिल सकती है? कानून के मुताबिक अगर किसी आम आदमी को भी अपनी जान पर खतरा महसूस होता है, तो वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर आवेदन कर सकता है.
4.कारणों को विस्तार से बताना होता है
उस व्यक्ति को अपने आवेदन में खतरे की स्थिति और समूचे कारणों को विस्तार से बताना होता है.
5.पुलिस जांच करती है
इसके बाद पुलिस जांच करती है और यदि जांच में यह पाया जाता है कि सच में इस व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है तो उसे सुरक्षा दी जा सकती है.
6.मौलिक अधिकार नहीं
लेकिन, ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस सुरक्षा किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. लेकिन अगर खतरा साबित होता है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह सुरक्षा मुहैया कराए.
7.खतरे की गंभीरता पर निर्भर
यहां पर जानने वाली बात ये भी है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा उसके खतरे की गंभीरता पर निर्भर करता है.
