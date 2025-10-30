FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

IND vs AUS: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

HomePhotos

ट्रेंडिंग

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. अब ठंड से बचने के लिए लोग रूम हीटर खरीदना शुरू कर देते है. लेकिन क्या आप जातने हैं कि रूम हीटर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

सुमित तिवारी | Oct 30, 2025, 08:59 PM IST

1.कई तरह के रूम हीटर उपलब्ध

कई तरह के रूम हीटर उपलब्ध
1

मार्केट में कई तरह के रूम हीटर उपलब्ध है जैसे-ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, कन्वेक्टर हीटर आदि, लेकिन आपको कौन सा खरीदना है? आइए जानते है 
 

Advertisement

2.बिजली की खपत

बिजली की खपत
2

दरअसल आपको रूम हीटर खरीदना है तो सबसे जरूरी है कि वह बिजली की खपत कम करता हो, रूम हीटर खरीदते समय स्टार रेटिंग अच्छे से चेक कर लें. 

3.सेफ्टी फीचर

सेफ्टी फीचर
3

इस बात को भी चेक करें कि जो हीटर आप खरीद रहे हैं उसमें सेफ्टी के लिए कोई फीचर (ऑटो शटऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन आदि) दिया है या नहीं?
 

4.मल्टीपल हीट सेटिंग्स

मल्टीपल हीट सेटिंग्स
4

हीटर ऐसे चुने जिसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स मिले जिससे कि आप हीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएं. साथ ही हीटर ऐसा हो वजन हल्का हो जो उठाने रखने में लाभदायक हो.

TRENDING NOW

5.वारंटी

वारंटी
5

हीटर चुनते वक्त इस बात पर जरूर गौर करें कि जिस प्राइस का आपका हीटर उस प्राइस में बाकी कंपनियां कितनी वारंटी दे रही हैं?
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह
हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह
प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold
Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold
Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात
मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब
कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब
सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ
जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE