IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह
प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब
सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold
Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात
Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ
IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच
IND vs AUS: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 30, 2025, 08:59 PM IST
1.कई तरह के रूम हीटर उपलब्ध
मार्केट में कई तरह के रूम हीटर उपलब्ध है जैसे-ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, कन्वेक्टर हीटर आदि, लेकिन आपको कौन सा खरीदना है? आइए जानते है
2.बिजली की खपत
दरअसल आपको रूम हीटर खरीदना है तो सबसे जरूरी है कि वह बिजली की खपत कम करता हो, रूम हीटर खरीदते समय स्टार रेटिंग अच्छे से चेक कर लें.
3.सेफ्टी फीचर
इस बात को भी चेक करें कि जो हीटर आप खरीद रहे हैं उसमें सेफ्टी के लिए कोई फीचर (ऑटो शटऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन आदि) दिया है या नहीं?
4.मल्टीपल हीट सेटिंग्स
हीटर ऐसे चुने जिसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स मिले जिससे कि आप हीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएं. साथ ही हीटर ऐसा हो वजन हल्का हो जो उठाने रखने में लाभदायक हो.
5.वारंटी
हीटर चुनते वक्त इस बात पर जरूर गौर करें कि जिस प्राइस का आपका हीटर उस प्राइस में बाकी कंपनियां कितनी वारंटी दे रही हैं?