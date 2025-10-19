FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के त्योहार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर

इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, ये खेल खेलने वालों के लिए स्वर्ग समान है ये जगह

Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों को रौंदा, एक की मौत

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार

बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि एक बढ़िया से सराकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ लोग होते है जो थोड़ा हटकर सोचते हैं.  ऐसा ही कुछ किया डॉ. कामिनी सिंह ने, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर ऐसा बिजनेस किया कि आज करोड़ों का टर्नओवर है. 

सुमित तिवारी | Oct 19, 2025, 08:29 PM IST

1.मोरिंगा की खेती

1

कामिनी जैविक मोरिंगा (सहजन) की खेती करती हैं,  कामिनी मोरिंगा (Moringa) के प्लांट से कई तरह के प्रोडक्ट जैसे साबुन, तेल, मच्छर भगाने का स्प्रे, चाय, मोरिंगा पाउडर आदि बनाती हैं.

2.लखनऊ स्थित CISH में वैज्ञानिक

2

कामिनी लखनऊ स्थित CISH में वैज्ञानिक के रूप में काम करती थीं। काम के दौरान ही उनका रुझान खेती की ओर हो गया. 7 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने साल 2015 में मोरिंगा पर रिसर्च करने के लिए इस्तीफा दे दिया.

3.साल 2017

3

साल 2017 में उन्होंने मोरिंगा की खेती के लिए किसानों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्होंने मोरिंगा की खेती इसलिए चुनी क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता. 
 

4.हर मौसम में उग जाता है

4

साथ ही इसकी यह हर मौसम में उग जाता है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ की पत्तियां, जड़ और फल (ड्रमस्टिक) विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं.

5.बढ़ गया बिजनेस

5

इसके बाद कामिनी ने साल 2019 में अपनी संस्था बनाई और बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया. इस संस्था के अंतर्गत कामिनी ने किसानों के साथ मिलकर मोरिंगा का पाउडर, साबुन, तेल, कैप्सूल आदि बनाना शुरू कर दिया.

