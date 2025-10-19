सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर

Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के त्योहार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सुमित तिवारी | Oct 19, 2025, 08:29 PM IST
1.मोरिंगा की खेती
कामिनी जैविक मोरिंगा (सहजन) की खेती करती हैं, कामिनी मोरिंगा (Moringa) के प्लांट से कई तरह के प्रोडक्ट जैसे साबुन, तेल, मच्छर भगाने का स्प्रे, चाय, मोरिंगा पाउडर आदि बनाती हैं.
2.लखनऊ स्थित CISH में वैज्ञानिक
कामिनी लखनऊ स्थित CISH में वैज्ञानिक के रूप में काम करती थीं। काम के दौरान ही उनका रुझान खेती की ओर हो गया. 7 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने साल 2015 में मोरिंगा पर रिसर्च करने के लिए इस्तीफा दे दिया.
3.साल 2017
साल 2017 में उन्होंने मोरिंगा की खेती के लिए किसानों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्होंने मोरिंगा की खेती इसलिए चुनी क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता.
4.हर मौसम में उग जाता है
साथ ही इसकी यह हर मौसम में उग जाता है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ की पत्तियां, जड़ और फल (ड्रमस्टिक) विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं.
5.बढ़ गया बिजनेस
इसके बाद कामिनी ने साल 2019 में अपनी संस्था बनाई और बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया. इस संस्था के अंतर्गत कामिनी ने किसानों के साथ मिलकर मोरिंगा का पाउडर, साबुन, तेल, कैप्सूल आदि बनाना शुरू कर दिया.