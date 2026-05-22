एशिया का सबसे खूबसूरत बीच! यहां पहुंचने के लिए भारतीयों को नहीं पड़ती वीजा की जरूरत

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Jaya Pandey | May 22, 2026, 05:02 PM IST
1.एशिया के सबसे खूबसूरत में से एक बीच भारत में है
अगर आपको लगता है कि एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तट सिर्फ थाईलैंड, बाली या श्रीलंका में हैं, तो आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का एक बीच भी एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तट की लिस्ट में शामिल है. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप का राधानगर बीच है. अपनी सफेद मुलायम रेत, साफ नीले पानी, हरियाली और शांत माहौल के कारण यह जगह देश-विदेश के पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. यहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप किसी विदेशी द्वीप पर छुट्टियां मना रहे हों. खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.शोरगुल से दूर सुकून का एहसास
राधानगर बीच को बीच नंबर 7 के नाम से भी जाना जाता है. इस बीच को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब टाइम मैगजीन ने 2004 में इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में शामिल किया था. इसके बाद से यह भारत के सबसे चर्चित बीच डेस्टिनेशन में गिना जाने लगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता है, जो भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर सुकून का एहसास कराती है.
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3.ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला भारत का बीच
हाल के साल में राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला है. यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरणीय पुरस्कारों में से एक माना जाता है. यह उन समुद्र तटों को दिया जाता है जहां साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है. इसका मतलब है कि यह बीच सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी है. यह बीच हाल ही में तब सुर्खियों में आया था, जब यहां भारत अंडरवॉटर तिरंगा फहराया गया.
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4.स्वर्ग से कम नहीं यहां की खूबसूरती
राधानगर बीच उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं. यहां आप आराम से समुद्र किनारे टहल सकते हैं, साफ पानी में तैराकी कर सकते हैं या सुनहरी शाम के समय शानदार सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं. खासतौर पर शाम के वक्त जब जब सूरज धीरे-धीरे समुद्र में डूबता नजर आता है तब यहां का दृश्य बेहद खूबसूरत हो जाता है. फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. ऊंचे पेड़, सफेद रेत और नीला पानी हर तस्वीर को खास बना देते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.राधानगर बीच का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट
राधानगर बीच घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र भी शांत रहता है. राधानगर बीच पहुंचने के लिए पहले पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना होता है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से यहां सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप के लिए फेरी सेवा मिलती है, जिसमें लगभग 90 मिनट से 2.5 घंटे का समय लग सकता है. द्वीप पहुंचने के बाद टैक्सी, स्कूटर या ऑटो की मदद से लगभग 20 मिनट में राधानगर बीच पहुंचा जा सकता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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