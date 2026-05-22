एशिया का सबसे खूबसूरत बीच! यहां पहुंचने के लिए भारतीयों को नहीं पड़ती वीजा की जरूरत

5 . राधानगर बीच का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट

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राधानगर बीच घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र भी शांत रहता है. राधानगर बीच पहुंचने के लिए पहले पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना होता है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से यहां सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप के लिए फेरी सेवा मिलती है, जिसमें लगभग 90 मिनट से 2.5 घंटे का समय लग सकता है. द्वीप पहुंचने के बाद टैक्सी, स्कूटर या ऑटो की मदद से लगभग 20 मिनट में राधानगर बीच पहुंचा जा सकता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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