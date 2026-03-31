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Barrel Meaning: बैरल क्या होता है? सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, 1 बैरल Crude Oil से निकलती हैं ये चीजें

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Barrel Meaning: बैरल क्या होता है? सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, 1 बैरल Crude Oil से निकलती हैं ये चीजें

US-Israel-Iran War की वजह से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है, हॉर्मुज जलडमरूमध्य की बंदी और टैंकरों पर हमलों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिल रही है. बढ़ते तेल की कीमतों के बीच आपने एक शब्द सुना होगा बैरल, आइए जानें क्या है इसका असली मतलब...

Abhay Sharma | Mar 31, 2026, 09:06 PM IST

1.बैरल क्या होता है? 

बैरल क्या होता है? 
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बैरल (Barrel) तेल मापने की एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, इसका इस्तेमाल खासतौर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की मात्रा बताने के लिए किया जाता है. 1 बैरल क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि कई ऐसी जरूरी चीजों का स्रोत होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं.  (AI Image)

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2.बैरल का US से कनेक्शन है

बैरल का US से कनेक्शन है
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बता दें कि तेल इंडस्ट्री की शुरुआत के समय अमेरिका में कच्चे तेल को लकड़ी के बैरल में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उसी दौरान 42 गैलन (लगभग 159 लीटर) का बैरल एक मानक माप बन गया. अमेरिका में तय किया गया यह माप धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपनाया गया और आज भी ग्लोबल ऑयल मार्केट में बैरल के हिसाब से ही कीमत तय होती है. (AI Image)

3.1 बैरल मतलब क्या? 

1 बैरल मतलब क्या? 
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रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 बैरल में करीब 159 लीटर आता है, इसका उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, और कभी-कभी सूखे सामान (जैसे फल/आटा) की मात्रा मापने के लिए भी किया जाता है.  तेल उद्योग में इसे bbl (Blue Barrel) के रूप में दर्शाया जाता है. पारंपरिक रूप से यह लकड़ी का एक बड़ा और बेलनाकार पात्र होता था. (AI Image)

4.अब समझें क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) क्या है  

अब समझें क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) क्या है  
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क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) जमीन के नीचे मिलने वाला एक प्राकृतिक और सीमित (Non Renewable) ईंधन है, जो लाखों साल पुराने पौधों और समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है. इसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और प्लास्टिक जैसी चीजें बनाई जाती हैं. बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. (AI Image)

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5.क्रूड ऑयल से क्या-क्या निकलता है? 

क्रूड ऑयल से क्या-क्या निकलता है? 
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बता दें कि कच्चे तेल का एक भी कतरा बेकार नहीं जाता है, इससे कई चीजें निकलती हैं. एक बैरल का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल के रूप में निकलता है. एक बैरल में 70 से 75 लीटर पेट्रोल (Gasoline),  40 से 45 लीटर डीजल (Diesel), 15 से 20 लीटर एविएशन फ्यूल (Jet Fuel), 8 से 10 लीटर केरोसिन, 5 से 7 लीटर LPG / गैस और 5 से 6 लीटर डामर (Bitumen) और तारकोल निकलता है.  (AI Image)

6.ये चीजें भी क्रूड ऑयल से मिलती हैं 

ये चीजें भी क्रूड ऑयल से मिलती हैं 
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इसके अलावा प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े (पॉलिएस्टर, नायलॉन),  रबर (टायर, जूते), पेंट और वार्निश, फर्टिलाइजर (खाद), कॉस्मेटिक्स (क्रीम, मेकअप), मोम (वैक्स) और कैंडल जैसी कई चीजें निकलती हैं. कुल मिलाकर प्रोसेस के बाद अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनका कुल वॉल्यूम कभी-कभी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. यह रिफाइनिंग प्रोसेस पर निर्भर करता है.(AI Image) 

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