Barrel Meaning: बैरल क्या होता है? सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, 1 बैरल Crude Oil से निकलती हैं ये चीजें

5 . क्रूड ऑयल से क्या-क्या निकलता है?

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बता दें कि कच्चे तेल का एक भी कतरा बेकार नहीं जाता है, इससे कई चीजें निकलती हैं. एक बैरल का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल के रूप में निकलता है. एक बैरल में 70 से 75 लीटर पेट्रोल (Gasoline), 40 से 45 लीटर डीजल (Diesel), 15 से 20 लीटर एविएशन फ्यूल (Jet Fuel), 8 से 10 लीटर केरोसिन, 5 से 7 लीटर LPG / गैस और 5 से 6 लीटर डामर (Bitumen) और तारकोल निकलता है. (AI Image)