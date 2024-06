trendingPhotosDetail

Andean Condor: यह विशालकाय पक्षी जीता है 75 साल, खासियत जानकर होगी हैरानी

लैटिन अमेरिका देशों में इसकी संख्या घट रही है लेकिन Andean Condor कोलंबिया का राष्ट्रीय पक्षी है. आइए जानते हैं इस पक्षी के बारे में...

डीएनए हिंदी: दुनियाभर में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद विशालकाय है. ये विशालकाय पक्षी लैटिन अमेरिका में एंडीज पर्वत शृंखला के आस-पास पाए जाते हैं. एंडियन कोंडोर (वल्चर ग्रिफस) एक दक्षिण अमेरिकी पक्षी है जो न्यू वर्ल्ड गिद्ध परिवार कैथार्टिडे से ताल्लुक रखता है.

1.Andean Condor consists of 15 kg

1/6 3 मीटर (10 फीट) से अधिक के पंखों के साथ, एंडियन कोंडोर को दुनिया का सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है. पूरी तरह से विकसित वयस्क एंडियन कोंडोर 15 किलो का होता हैं.

2.Andean Condors sometimes eat more than they weigh

2/6 अपने प्रभावशाली पंखों के बावजूद कभी-कभी उन्हें अपने भारी वजन के कारण उड़ान के दौरान कठिनाई होती है. कभी कभी ये पक्षी अपने वजन से ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से इन्हें उड़ने में कठिनाई होती है.



3.Andean Condor has a white collar on its neck

3/6 एंडियन कोंडोर दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं. नर पक्षियों और मादाओं में अंतर काफी खास होता है. नर एंडियन कोंडोर में सफेद रंग का कॉलर होता है जबकि मादा पक्षियों में ऐसा नहीं पाया जाता है.

4.Andean Condor not limited To The Andes Mountain Regions

4/6 अपने नाम के विपरीत ये पक्षी केवल दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में नहीं रहते हैं. कभी-कभी समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए ये पक्षी तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं. यहां तक कि कुछ रेगिस्तानी इलाकों में भी पाए जाते हैं.

5.Andean Condor Numbers Are Decreasing

5/6 अर्जेंटीना और दक्षिणी चिली में एंडियन कोंडोर की संख्या सबसे बड़ी है. हालांकि कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला में उनकी संख्या कम हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों में पक्षी की दृष्टि तेजी से दुर्लभ हो रही है.

6.Andean Condor live up to 75 years