अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

4 . शाही आराम को छोड़ वृंदावन में बस गई थीं ताज बेगम

4

बादशाह अकबर की गोवर्धन यात्रा के दौरान उनकी मुलाक़ात प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ से हुई. इस मुलाक़ात ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया. श्री विट्ठलनाथ ने उनमें कृष्ण प्रेम की प्रबल भावना जगा दी. इसके तुरंत बाद ताज बेगम ने मुगल दरबार के शाही आराम को छोड़ दिया और वृंदावन और गोकुल में बस गईं. इसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित कर दिया.