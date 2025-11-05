अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

ट्रेंडिंग
जया पाण्डेय | Nov 05, 2025, 02:20 PM IST
1.सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था मुगल बादशाह अकबर
मुगल सम्राट अकबर को सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता था. उसकी लगभग 300 बेगमें थीं लेकिन उनमें से सिर्फ 36 को ही शाही विशेषाधिकार मिला हुआ था. अकबर की शाही विशेषाधिकार वाली पत्नियों में रुकैया सुल्तान बेगम , सलीमा सुल्तान बेगम और मरियम-उज़-ज़मानी शामिल थीं.
2.कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी अकबर की ये बेगम
हालांकि अकबर की एक और बेगम भी थी जो अपने आध्यात्मिक मार्ग को लेकर काफी चर्चा में रहीं. उन्हें ताज बेगम या ताज बीबी के नाम से जाना जाता था. भले ही वह मुसलमान थीं लेकिन वह भगवान कृष्ण की काफी गहरी भक्त थीं और उन्होंने कुरान और रोज की नमाज से खुद को अलग कर लिया था और कृष्ण के भजनों और भक्ति में डूब गई थीं.
3.ताज बेगम कौन थीं?
ताज बेगम 17वीं सदी की मुगल रानी थीं और महावन के किला कमांडर पद्मना खान की बेटी थीं. भगवान कृष्ण से उनका जुड़ाव बचपन से ही था और समय के साथ उनकी भक्ति और गहरी होती गई.
4.शाही आराम को छोड़ वृंदावन में बस गई थीं ताज बेगम
बादशाह अकबर की गोवर्धन यात्रा के दौरान उनकी मुलाक़ात प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ से हुई. इस मुलाक़ात ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया. श्री विट्ठलनाथ ने उनमें कृष्ण प्रेम की प्रबल भावना जगा दी. इसके तुरंत बाद ताज बेगम ने मुगल दरबार के शाही आराम को छोड़ दिया और वृंदावन और गोकुल में बस गईं. इसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित कर दिया.
5.संत की तरह जीवन जीती थीं ताज बेगम
वृंदावन में ताज बेगम एक रानी की बजाय एक संत की तरह रहती थीं. वे भजन गाती थीं , भक्ति काव्य रचती थीं और उन्होंने सांसारिक सुख-सुविधाओं का पूरी तरह त्याग दिया था. उनकी कृष्ण-भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें अक्सर राधा-कृष्ण की लीलाओं का गायन करते देखा जाता था.
6.कृष्ण भक्ति की वजह से मुस्लिम समाज में खूब हुई आलोचना
हालांकि उनकी भक्ति के कारण मुस्लिम समुदाय में उनकी आलोचना हुई, फिर भी वे अपनी आस्था में अडिग रहीं. वे कहती थीं कि कृष्ण ही उनके सच्चे गुरु हैं और उन्हें जन्म से तुर्कानी और हृदय से हिंदुस्तानी होने पर गर्व था.
7.आज भी वृंदावन में है उनकी समाधि
अकबर की मृत्यु के बाद ताज बेगम ने गोस्वामी विट्ठलनाथ के मार्गदर्शन में स्वयं को पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कई कृष्ण भजनों की रचना और गायन किया जो आज भी वैष्णव भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं. उनकी समाधि (मकबरा) वृंदावन के गोकुल में रमन रेती आश्रम के पास स्थित है.
