इस देश में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बसती है दुनिया, कई फीट गहराई में रहते हैं लोग, देखिए असली पाताल लोक

सुमित तिवारी | Nov 17, 2025, 11:38 AM IST
1.हेनान प्रांत का बेइयिंग गांव
चीन के हेनान प्रांत के बेइयिंग गांव में लोग ‘पाताल लोक’ जैसे गड्ढे घरों में रहते हैं, जिन्हें मंदारिन में ‘डिकेंगयुआन’ कहते हैं. गौर करने वाली बात ये है कि ये कोई नई खोज नहीं बल्कि 7000 साल पुरानी परंपरा है.
2.प्राकृतिक AC-हीटर
लोएस प्लेटो की मिट्टी में खुदे ये घर प्राकृतिक AC-हीटर हैं. ये गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं. इसके अलावा ये भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहते हैं.
3.मिट्टी के अंदर बने हुए हैं घर
यहां पर कई घर है जो कि मिट्टी के अंदर बने हुए हैं. इन घरों में लोग रहते हैं लेकिन अब कई घर खाली हो चुके है. खाली हो चुके घरों को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है.
4.इसके अंदर का नजारा
बाहर से ये घर गड्ढे जैसे है, लेकिन इसके अंदर का नजारा बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाला होता है. इन घरों के अंदर आपको किचन, बेडरूम, बैठने की जगह, यहां तक कि ओपन कोर्टयार्ड तक मिल जाएगा.
5.टूरिस्ट अट्रैक्शन
लेकिन अब ज्यादातर को रेनोवेट कर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया है. कुछ में आज भी लोग रहते हैं. इस अनोखी जीवनशैली को देखकर दुनिया दंग है.