रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई

सुमित तिवारी | Dec 13, 2025, 01:31 PM IST
1.जमकर भीड़ होती है
इस द्वीप पर दिन में तो जमकर भीड़ होती है. ज्यादा से ज्यादा लोग यहां प्रकृति का आनंद लेने पहुंच है. लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है धीरे-धीरे ये द्वीप भी गायब होना लगता है.
2.समुद्र ही समुद्र
रात में वहां सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखता है, कोई आइलैंड का नामोनिशान नहीं रहता और सुबह होते ही धीरे-धीरे द्वीप फिर उबरने लगता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये कोई जादुई जगह हैं. तो इसका जवाब है नहीं.
3.जादुई जगह
ये कोई जादुई जगह नहीं बल्कि ये फिलीपींस का मशहूर “वैनिशिंग आइलैंड” है, जो असल में एक टाइडल सैंडबार है. ये आइलैंड बोहोल प्रांत के पास लिलिबोरन और पंगलाओ के बीच स्थित है.
4.समुद्र के बीच
ये कोई स्थाई द्वीप नहीं बल्कि समुद्र के बीच बना एक रेत का टीला है. जब ज्वार नीचा होता है (सुबह 8 बजे से दोपहर 3-4 बजे तक), तो पानी कम हो जाता है और पूरा सैंडबार ऊपर आ जाता है.
5.जब ज्वार चढ़ने लगता है
लेकिन जैसे ही शाम 4-5 बजे ज्वार चढ़ने लगता है, पानी धीरे-धीरे ऊपर आने लगता है. पहले छाते डूबते हैं, फिर टेबल-कुर्सियां, फिर पूरी रेत. शाम 6 बजे तक पूरा आइलैंड 3-5 फीट पानी में डूब जाता है.करीब 1 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा ये द्वीप लोगों के बीच खूब पसंद किया जाता है.