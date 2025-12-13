रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई

5 . जब ज्वार चढ़ने लगता है

5

लेकिन जैसे ही शाम 4-5 बजे ज्वार चढ़ने लगता है, पानी धीरे-धीरे ऊपर आने लगता है. पहले छाते डूबते हैं, फिर टेबल-कुर्सियां, फिर पूरी रेत. शाम 6 बजे तक पूरा आइलैंड 3-5 फीट पानी में डूब जाता है.करीब 1 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा ये द्वीप लोगों के बीच खूब पसंद किया जाता है.