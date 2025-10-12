Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 10:05 PM IST
1.बाहरी दुनिाय से बेखबर
ये गांव नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ कि मोबाइल, रेडियो या बिजली जैसी चीजें यहां सपने जैसी है. यहां बादुई नाम का एक कबीला बसा हुआ हैं.
2.धरती पर पहले मानव
कहा जाता है कि बादुई लोग धरती के पहले मानव हैं, जो आपदा से बचने के लिए सख्त नियमों का पालन करते हैं. इस कबीले की खासियत ये है कि इनके धार्मिक नेता अलौकिक शक्तियां रखते हैं.
3.अलौकिक शक्तियां
सोशल मीडिया पर ट्रैवलर इंफ्लुएंसर इसा खान के @khan.isa अकाउंट से शेयर हुआ वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बादुई की जिंदगी और इन शक्तियों का जिक्र किया गया है.
4.कंजडो बादुई
बादुई कबीला, जिसे कंजडो बादुई भी कहते हैं, बानटेन प्रांत के कंधरासि गांव के पास रहता है. करीब 12,000 सदस्यों वाला ये समुदाय सुंदा भाषा बोलता है. इन लोगों में भविष्य देखने की झमता होती है. ये लोग खुद को दुनिया का पहला इंसान मानते हैं.
5.ये है वर्जित
यहां स्कूल की पढ़ाई, कांच, शराब, जूते, पानी का बहाव बदलना, चार पैर वाले जानवर पालना – ये सब वर्जित है. हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशा, रात में खाना, वाहन चलाना, फूल या इत्र लगाना, सोना-चांदी स्वीकारना, पैसे छूना या बाल कटवाना भी मना है.
6.नियमों पालन न करने वाले लोग
जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें कबीले से बाहर कर दिया जाता है और वे बाहर गांव रहकर अपना जीवन-यापन करते हैं. इसे आउटर जोन कहा जाता है जहां पर नियमों का पालन न करने वाले लोग रहते हैं.