Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

4 . कंजडो बादुई

4

बादुई कबीला, जिसे कंजडो बादुई भी कहते हैं, बानटेन प्रांत के कंधरासि गांव के पास रहता है. करीब 12,000 सदस्यों वाला ये समुदाय सुंदा भाषा बोलता है. इन लोगों में भविष्य देखने की झमता होती है. ये लोग खुद को दुनिया का पहला इंसान मानते हैं.

