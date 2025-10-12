FacebookTwitterYoutubeInstagram
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता

कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

इंडोनेशिया में एक गांव है जहां रहने वाले लोग बहारी दुनिया से एकदम बेखबर हैं यहां के लोगों को बाहर होने वाली चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, इस गांव की विरासत यहां के लोगों को खास बनाती है. ऐसा माना जाता है कि ये लोग भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट हैं.

सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 10:05 PM IST

1.बाहरी दुनिाय से बेखबर

बाहरी दुनिाय से बेखबर
1

ये गांव नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ कि मोबाइल, रेडियो या बिजली जैसी चीजें यहां सपने जैसी है. यहां बादुई नाम का एक कबीला बसा हुआ हैं. 
 

2.धरती पर पहले मानव

धरती पर पहले मानव
2

कहा जाता है कि बादुई लोग धरती के पहले मानव हैं, जो आपदा से बचने के लिए सख्त नियमों का पालन करते हैं. इस कबीले की खासियत ये है कि इनके धार्मिक नेता अलौकिक शक्तियां रखते हैं. 
 

3.अलौकिक शक्तियां

अलौकिक शक्तियां
3

सोशल मीडिया पर ट्रैवलर इंफ्लुएंसर इसा खान के @khan.isa अकाउंट से शेयर हुआ वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बादुई की जिंदगी और इन शक्तियों का जिक्र किया गया है.

4.कंजडो बादुई

कंजडो बादुई
4

बादुई कबीला, जिसे कंजडो बादुई भी कहते हैं, बानटेन प्रांत के कंधरासि गांव के पास रहता है. करीब 12,000 सदस्यों वाला ये समुदाय सुंदा भाषा बोलता है. इन लोगों में भविष्य देखने की झमता होती है. ये लोग खुद को दुनिया का पहला इंसान मानते हैं. 
 

5.ये है वर्जित

ये है वर्जित
5

यहां स्कूल की पढ़ाई, कांच, शराब, जूते, पानी का बहाव बदलना, चार पैर वाले जानवर पालना – ये सब वर्जित है. हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशा, रात में खाना, वाहन चलाना, फूल या इत्र लगाना, सोना-चांदी स्वीकारना, पैसे छूना या बाल कटवाना भी मना है. 
 

6.नियमों पालन न करने वाले लोग

नियमों पालन न करने वाले लोग
6

जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें कबीले से बाहर कर दिया जाता है और वे बाहर गांव रहकर अपना जीवन-यापन करते हैं. इसे आउटर जोन कहा जाता है जहां पर नियमों का पालन न करने वाले लोग रहते हैं.

