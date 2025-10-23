अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन
सुमित तिवारी | Oct 23, 2025, 11:24 PM IST
1.दिमागी तंदुरुस्ती
हवा की ये खराब सेहत दिमागी तंदुरुस्ती को खराब कर सकती है. साइंस और मेडिकल शोध कहते हैं कि उदासी, चिंता, घबराहट, गुस्सा आप पर हावी होने लगता है.
2.चिड़चिड़ापन और मेमरी लॉस
इतना ही नहीं अगर आप लगातार ऐसी हवा के संपर्क में रहते है तो चिड़चिड़ापन और मेमरी लॉस जैसी चीजें भी आपके साथ हो सकती है. जब हवा दूषित होती है तो PM2.5, NO₂ और O₃ जैसे प्रदूषक हवा में अच्छी खासी मात्रा में घुल जाते हैं.
3.मस्तिष्क में सूजन
इस स्तर पर प्रदूषण मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. ये ब्रेन में रिलीज होने वाले सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मस्तिष्क रसायनों को बाधित कर सकता है.
4.कोर्टिसोल का स्तर
इससे तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो नींद की गड़बड़ी और भावनात्मक अस्थिरता पैदा करता है.
5.दूषित हवा
दूषित हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी शामिल होती हैं. ये भी दिमागी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं.