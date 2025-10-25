ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

4 . डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट

4

डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस AI फाइटर जेट की रेंज 2,000 नॉटिकल मील से ज्यादा है, यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ले जा सकता है

