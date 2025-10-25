ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
सुमित तिवारी | Oct 25, 2025, 10:27 PM IST
1.स्टील्थ फाइटर जेट
अमेरिका की शील्ड AI ने अपना नया स्टील्थ फाइटर जेट X-BAT लॉन्च किया है. यह जेट AI से लैस है और कंपनी इसे अपनी खास Hivemind सॉफ्टवेयर के साथ उड़ाने की योजना बना रही है.
2.खास बात
खास बात ये है कि इस जेट को उड़ाने के लिए ना तो पायलट की जरूरत है और ना ही किसी रनवे की जरूरत है.
3.X-BAT एक स्केल मॉडल
X-BAT एक स्केल मॉडल के रूप में पेश किया गया है, लेकिन यह जेट इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस होगा, जो इसे 4G से ज्यादा की स्पीड देगा.
4.डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट
डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस AI फाइटर जेट की रेंज 2,000 नॉटिकल मील से ज्यादा है, यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ले जा सकता है
5.कब करेगा पहली बार टेकऑफ
शील्ड AI ने बताया कि X-BAT 2026 में पहली बार वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग करेगा। 2028 तक इसे पूरी तरह से मान्यता मिलने की उम्मीद है.