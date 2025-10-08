इस दिग्गज नेता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया ब्रश, इस तरीके से करता था दांत साफ

तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!
सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 05:22 PM IST
1.माओ त्से तुंग
आज के दौर में जहां हाइजीन को लेकर लोग काफी ज्यादा सजग हैं, लेकिन चीन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया. इस नेता का नाम था माओ त्से तुंग.
2.हुनान में हुआ था जन्म
माओ त्से तुंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के हूनान में हुआ था. कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाते हुए माओ क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए.
3.जीवन में कभी नहीं किया ब्रश
माओ ने साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापनी की थी. उनकी विचारधारा को माओवाद के नाम से भी जाना जाता हैं. डाक्टर ने 'द प्राइवेट लाइफ़ ऑफ़ चेयरमेन माओ' में बताया है कि माओ ने कभी अपने जीवन में ब्रश या दातुन नहीं किया.
4.चाय से कुल्ला
इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि माओ अपने दांत साफ करने के लिए सुबह उठकर चाय का कुल्ला किया करते थे.
5.शेर से तुलना
समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि उनके दांत हरे दिखने लगे थे. माओ कहते थे कि शेर कभी भी दांत साफ नहीं करता फिर भी उसके दांत कितने नुकीले होते हैं.