इस दिग्गज नेता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया ब्रश, इस तरीके से करता था दांत साफ

3 . जीवन में कभी नहीं किया ब्रश

माओ ने साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापनी की थी. उनकी विचारधारा को माओवाद के नाम से भी जाना जाता हैं. डाक्टर ने 'द प्राइवेट लाइफ़ ऑफ़ चेयरमेन माओ' में बताया है कि माओ ने कभी अपने जीवन में ब्रश या दातुन नहीं किया.