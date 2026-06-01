'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने

6 . देखने वालों की आंखों में होती है खूबसूरती

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आत्मविश्वास व्यक्ति को अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है. कई साइकोलॉजिकल स्टडी में भी पाया गया है कि लोग केवल शारीरिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं. इस तरह से आत्मविश्वास एक ऐसा न दिखने वाला गहना है जो इंसान की प्राकृतिक खूबसूरती को और ज्यादा निखार देता है. सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती बल्कि यह व्यक्ति के आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास, व्यवहार और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण से भी बनती है इसलिए अक्सर हिंदी में कहा जाता है कि खूबसूरती सामने वालों की आंखों में होती है.

(Image Credit: Canva)



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