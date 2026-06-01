'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने

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Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 12:44 PM IST
1.'महिला को 30 प्रतिशत सुंदरता प्रकृति से 70 प्रतिशत सुंदरता मेकअप से मिलती है'
चीन में एक कहावत है- A woman gets thirty percent of her beauty from nature and seventy percent from makeup. इस कहावत का हिंदी में अनुवाद है कि एक महिला को 30 प्रतिशत सुंदरता प्रकृति से 70 प्रतिशत सुंदरता मेकअप से मिलती है. भले ही सुनने में आपको ये कहावत थोड़ी सतही लगे लेकिन इस कहावत के मायने काफी गहरे हैं. यह कहावत सुंदरता, सेल्फ-प्रजेंटेशन और लोगों की धारणा से जुड़ी हुई है.
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2.दूसरी भाषाओं की कहावतें
इस चीनी कहावत के अलावा दूसरे भाषाओं की कुछ कहावत भी इससे मेल खाती है. जैसे Beauty is in the eye of the beholder यानी सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है. Presentation matters यानी प्रस्तुति मायने रखती है. Confidence is the best makeup यानी आत्मविश्वास सबसे अच्छा मेकअप है. इसी तरह Take care of your appearance, it speaks before you do का मतलब है कि व्यक्ति की उपस्थिति उसके बोलने से पहले ही एक प्रभाव छोड़ देती है.
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3.इस कहावत के क्या हैं मायने?
इस कहावत का उद्देश्य यह बताना है कि किसी का आकर्षक व्यक्तित्व केवल उसकी जन्मजात विशेषताओं का परिणाम नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने रूप-रंग, व्यवहार और खुद की देखभाल से उसे और निखार सकता है. इसका असल मतलब है कि दुनिया में आत्मविश्वास से बढ़कर खूबसूरत कुछ भी नहीं है. कहावत का पहला हिस्सा इस बात की ओर इशारा करता है कि प्राकृतिक सुंदरता जरूरी तो है लेकिन यह किसी इंसान की पूरी पहचान या उसके आकर्षक लगने की एकमात्र वजह नहीं होता.
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4.कहावत का दूसरा हिस्सा
इस कहावत का दूसरा हिस्सा मेकअप और खुद को संवारने की भूमिका की ओर इशारा करता है. यहां मेकअप से मतलब सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसमें स्वच्छता, पहनावा, व्यक्तित्व, खुद की देखभाल और अपने को दूसरों के सामने व्यवस्थित ढंग से पेश करने की कला शामिल है. इस नजरिए से देखा जाए तो सुंदरता सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि यह उस इंसान की कोशिश और आत्मविश्वास का नतीजा भी होती है.
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5. व्यवहार और आत्मविश्वास में झलकती असली खूबसूरती
प्राकृतिक विशेषताएं आकर्षण की नींव हो सकती हैं, लेकिन आत्म-देखभाल, सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास इसे और प्रभावशाली बनाते हैं. इस वजह से लोग अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति की वास्तविक खूबसूरती उसके व्यवहार और आत्मविश्वास में झलकती है. आत्मविश्वास को अक्सर किसी भी बाहरी सजावट से ज्यादा असरदार माना जाता है. जब कोई शख्स खुद पर भरोसा करता है, तो यह उसकी मुस्कान, बातचीत, शारीरिक भाषा और व्यवहार में दिखाई देता है. आत्मविश्वासी लोग आमतौर पर अधिक सहज, सकारात्मक और प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करता है.
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6.देखने वालों की आंखों में होती है खूबसूरती
आत्मविश्वास व्यक्ति को अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है. कई साइकोलॉजिकल स्टडी में भी पाया गया है कि लोग केवल शारीरिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं. इस तरह से आत्मविश्वास एक ऐसा न दिखने वाला गहना है जो इंसान की प्राकृतिक खूबसूरती को और ज्यादा निखार देता है. सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती बल्कि यह व्यक्ति के आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास, व्यवहार और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण से भी बनती है इसलिए अक्सर हिंदी में कहा जाता है कि खूबसूरती सामने वालों की आंखों में होती है.
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