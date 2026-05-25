'जो पुरुष अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है...' इस कहावत का गहरा मतलब क्या है?

7 . इसी से मिलती-जुलती और कहावतें

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इसी से मिलती-जुलती अंग्रेजी में कुछ और कहावतें भी हैं. जैसे Jack of all trades, master of none यानी बहुत सारी चीजों में थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने से किसी एक चीज में गहराई हासिल करना कठिन हो सकता है. एक और कहावत है True love requires commitment यानी कि सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्धता बहुत जरूरी होता है. ये कहावतें हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रिश्तों में मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है. इसका संदेश यह नहीं है कि जीवन के सभी रिश्तों का एक ही नियम होता है, बल्कि यह है कि सच्ची समझ, भरोसा और भावनात्मक निकटता समय और समर्पण से बनती है. बदलते समय और तकनीक के बावजूद, बहुत से लोग आज भी ऐसे रिश्तों की तलाश में हैं जिनमें स्थिरता, समझ और भावनात्मक गहराई हो.

(Image Credit: Canva)



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