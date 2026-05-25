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'जो पुरुष अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है...' इस कहावत का गहरा मतलब क्या है?

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'जो पुरुष अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है...' इस कहावत का गहरा मतलब क्या है?

'जो पुरुष अनेक महिलाओं से प्रेम करता है, वह किसी से प्रेम नहीं करता. लेकिन जो पुरुष एक महिला से प्रेम करता है, वह असल में सबसे प्रेम करता है.' समझें इस चीनी कहावत के असली मायने क्या हैं?

Jaya Pandey | May 25, 2026, 10:28 AM IST

1.' जो पुरुष अनेक महिलाओं से प्रेम करता है, वह...'

' जो पुरुष अनेक महिलाओं से प्रेम करता है, वह...'
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चीन में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है कि 'जो पुरुष अनेक महिलाओं से प्रेम करता है, वह किसी से प्रेम नहीं करता. लेकिन जो पुरुष एक महिला से प्रेम करता है, वह असल में सबसे प्रेम करता है.' आज के डेटिंग ऐप्स और तुरंत कम्युनिकेशन और किसी को देखते ही अट्रैक्ट होने के दौर में यह कहावत बेहद प्रासंगिक है. यह गहरे भावनात्मक जुड़ाव के महत्व पर बल देती है और समझाती है कि अनेक लोगों में स्नेह बांटने से सार्थक संबंध विकसित होने में बाधा पहुंच सकती है. किसी एक शख्स को बेहतर समझने से आप मानवता को बेहतर ढंग से समझने की शक्ति पा जाते हैं.
(Image Credit: AI) 

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2.क्या है इस कहावत का असली मतलब?

क्या है इस कहावत का असली मतलब?
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इस कहावत के मुताबिक, जो व्यक्ति लगातार एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते की ओर भागता रहता है, वह कभी भी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाता. इस कहावत को सिर्फ रोमांस से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए बल्कि यह प्रतिबद्धता, विश्वास, भावनात्मक परिपक्वता और मानवीय जुड़ाव के बारे में भी बताता है. यह कहावत बताता है कि प्रेम के लिए समय, धैर्य, संवेदनशीलता और एकाग्रता की जरूरत होती है. जब प्यार कई लोगों में बंट जाता है तो व्यक्ति में भावनात्मक गहराई कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती. वह व्यक्ति आकर्षण और उत्साह का अनुभव तो करता है कि उसमें गहरी समझ की कमी रह जाती है.
(Image Credit: Canva)

3.समझ को बढ़ाता है समर्पण

समझ को बढ़ाता है समर्पण
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यह कहावत कहता है कि किसी एक व्यक्ति से पूरी तरह से टूटकर प्यार करने से  करुणा, त्याग, स्वीकृति और भावनात्मक जुड़ाव जैसे भाव विकसित होते हैं. एक सार्थक रिश्ते से व्यक्ति, दूसरे मनुष्यों की भावनाओं और संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ पाता है.  समर्पण भावनात्मक अनुभव को सीमित नहीं करता, बल्कि समझ को बढ़ाता है. किसी एक व्यक्ति की गहराई से परवाह करना सीखने से व्यक्ति दूसरों के प्रति भी अधिक दयालु और भावनात्मक रूप से जागरूक हो सकता है.
(Image Credit: Canva) 

4.वफादारी पर क्या सीख देती है यह कहावत?

वफादारी पर क्या सीख देती है यह कहावत?
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यह कहावत वफादारी का सीख देती है. वफादारी को यहां किसी बंधन की तरह नहीं बल्कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया है. यह कहावत समझाती है कि लंबे समय की प्रतिबद्धता, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करती है. कई रिश्तों में लोग स्थिरता की जगह नवीनता तलाशते हैं, लेकिन इसपर यह कहावत चेतावनी देती है कि लगातार कुछ नया खोजने से भावनात्मक विकास को बाधा पहुंचती है. सार्थक रिश्तों के लिए ध्यान और निरंतरता जरूरी होता है.
(Image Credit: Canva)

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5.रातोंरात विकसित नहीं होती भावनात्मक गहराई

रातोंरात विकसित नहीं होती भावनात्मक गहराई
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इस कहावत से यह भी शिक्षा मिलती है कि वफादारी कठिन वक्त में भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मददगार होती है. किसी से भी गहरा रिश्ता तब बनता है जब दोनों समय के साथ एक-दूसरे को समझते और उनको सपोर्ट करते हैं. प्रतिबद्धता के बिना, रिश्ते सतही और क्षणिक रहते हैं. आज के आधुनिक समय में जब लोग डेटिंग ऐप्स और वॉट्सऐप-इंस्टा जैसे माध्यमों से एक ही समय में कई लोगों को एक्सप्लोर करके जल्दी ही किसी के भी प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, यह कहावत समझाती है कि भावनात्मक गहराई रातोंरात विकसित नहीं हो सकती.
(Image Credit: Canva)

6.सच्चे और सार्थक रिश्ते की जगह, कई सतही रिश्ते नहीं ले सकते

सच्चे और सार्थक रिश्ते की जगह, कई सतही रिश्ते नहीं ले सकते
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यह कहावत बताती है कि कई सतही रिश्ते एक सच्चे और सार्थक रिश्ते की जगह नहीं ले सकते. भावनात्मक समझ विकसित होने में समय लगता है. रिश्ता तब मजबूत होता है जब लोग एक-दूसरे के डर, ताकत, आदतें और भावनाओं को समझते हैं. प्रतिबद्धता से लोगों का भावनात्मक विकास होता है. लंबे वक्त के रिश्ते में अक्सर धैर्य, क्षमा, समझौता और समझ की जरूरत होती है. ये अनुभव भावनात्मक परिपक्वता को आकार देते हैं और रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं.
(Image Credit: Canva)

7.इसी से मिलती-जुलती और कहावतें

इसी से मिलती-जुलती और कहावतें
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इसी से मिलती-जुलती अंग्रेजी में कुछ और कहावतें भी हैं. जैसे Jack of all trades, master of none यानी बहुत सारी चीजों में थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने से किसी एक चीज में गहराई हासिल करना कठिन हो सकता है. एक और कहावत है True love requires commitment यानी कि सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्धता बहुत जरूरी होता है. ये कहावतें हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रिश्तों में मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है. इसका संदेश यह नहीं है कि जीवन के सभी रिश्तों का एक ही नियम होता है, बल्कि यह है कि सच्ची समझ, भरोसा और भावनात्मक निकटता समय और समर्पण से बनती है. बदलते समय और तकनीक के बावजूद, बहुत से लोग आज भी ऐसे रिश्तों की तलाश में हैं जिनमें स्थिरता, समझ और भावनात्मक गहराई हो.
(Image Credit: Canva)

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