Viral: सोशल मीडिया पर आएदिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं. इस वीडियो में एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर एक जोमैटो डिलीवरी बॉय हाई-स्पीड, मोटोजीपी-स्टाइल बाइक (MotoGP-style bike ride) पर स्टंट कर रहा है. इस लड़के का वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. उसका ये वीडियो कई लोगों द्वारा देखा गया है. वही कई लोगों का कहना है कि इस तरह का जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं है.

डीलिवरी बॉय बना राइडर

वीडियो में युवक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर लहराते हुए गाड़ी चला रहा है. ये पीठ पर कुछ सामान भी लटकाए हुए हैं. यह छोटी क्लिप, जिसे सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट ‘एड्रेनालाईन.जंकीज़' पर पोस्ट किया गया था, अब एक्स पर वायरल हो गई है. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि "राइडर बनने के लिए पैदा हुआ, डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुआ."

Born to be a Rider, Forced to be a delivery boy!! pic.twitter.com/gYktmYdKcC