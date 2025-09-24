Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें

कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

कौन है व्हाइट हाउस में दिखा 'इंडियन वंडर बॉय'? डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

दिल्ली की एक महिला ने देश के दो सबसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और ज़ोमैटो को भारी डिलीवरी फीस दिए बिना घर बैठे आराम से खाना ऑर्डर करने का राज़ बताया है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 24, 2025, 11:50 AM IST

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बढ़ती प्लेटफॉर्म फीस, सर्विस फीस और मेनू की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा हो गया है. ऐसे में कई कस्टमर अब खाने ऑर्डर करने के तरीके बदल रहे हैं. ऐसे ही एक महिला ने देश के दो सबसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और ज़ोमैटो को भारी डिलीवरी फीस दिए बिना घर बैठे आराम से खाना ऑर्डर करने का राज़ बताया है.

खाना ऑर्डर करने के लिए सीधा रेस्टोरेंट को कॉल

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट हुई कृषा ने खाना ऑर्डर करने के अपने तरीके में पुराने जमाने का ही रुख अपनाया है. स्विगी या ज़ोमैटो ऐप पर ऑर्डर देने के बजाय अब वह सीधे रेस्टोरेंट को कॉल करती हैं और उनसे अपना खाना पैक करवाती हैं. फिर वह रैपिडो या उबर कूरियर जैसी डिलीवरी सर्विस के ज़रिए ऑर्डर पिक करवाती हैं जिससे उन्हें फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के लगाए हुए कई मोटे फीस से छुटकारा मिल जाता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कृषा ने बताया कि उन्होंने स्विगी और जोमैटो का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. उन्होंने लिखा, 'मैंने ज़ोमैटो/स्विगी का इस्तेमाल बंद कर दिया है. अब मैं अपने सीधे स्टोर को फोन करती हूं. वे खाना पैक कर देते हैं और मैं उसे लेने के लिए उबर/रैपिडो भेजती हूं.'

कई यूजर्स ने जताई सहमति तो कई ने किया विरोध

उन्होंने आगे बताया कि उबर या रैपिडो के माध्यम से खाना मंगवाने पर 50 से 100 रुपये तक का खर्च आता है जो कि ज़ोमैटो या स्विगी के माध्यम से ऑर्डर करने पर उन्हें चुकानी पड़ने वाली कीमत से कम है. उन्होंने कहा, '50-100 रुपये की डिलीवरी लागत के बाद भी यह उनके मार्कअप, प्लेटफॉर्म और कमीशन के कारण ऐप्स पर ऑर्डर करने से सस्ता है.

एक्स पर कई यूजर्स कृषा के इस विचार से सहमत थे और उन्होंने खर्च कम करने के लिए डिलीवरी ऐप्स से बचने के अपने अनुभव भी शेयर किए. कई लोगों ने बताया कि फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म पर कीमतें अक्सर रेस्टोरेंट से सीधे ली जाने वाली कीमतों से कहीं ज़्यादा होती हैं. हालांकि कई यूजर्स इस बात से सहमत नजर नहीं आए. एक ने कहा, 'ज़ोमैटो और स्विगी की फीस परेशान करने वाली है, लेकिन कम से कम वे गड़बड़ियों को संभाल लेते हैं. आपके तरीके से सारा काम आपके ऊपर ही आ जाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर रैपिडो/उबर डिलीवरी व्यक्ति खाने में जहर मिला देता है तो न तो रेस्तरां और न ही उबर/रैपिडो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका?' झारखंड में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जताई चिंता
'मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका?' झारखंड में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जताई चिंता
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
Dev Uthani Ekadashi Upay: वैवाहिक जीवन में घुले जहर और नफरत को कम करना है तो देवउठनी एकादशी पर कर लें ये उपाय
कल देवउठनी एकादशी पर करें ये 4 उपाय, दूर होंगी वैवाहिक दिक्कतें और बढ़ेगा प्यार
Tulsi Vivah Katha: क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE