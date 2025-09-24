Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

दिल्ली की एक महिला ने देश के दो सबसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और ज़ोमैटो को भारी डिलीवरी फीस दिए बिना घर बैठे आराम से खाना ऑर्डर करने का राज़ बताया है...

बढ़ती प्लेटफॉर्म फीस, सर्विस फीस और मेनू की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा हो गया है. ऐसे में कई कस्टमर अब खाने ऑर्डर करने के तरीके बदल रहे हैं. ऐसे ही एक महिला ने देश के दो सबसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और ज़ोमैटो को भारी डिलीवरी फीस दिए बिना घर बैठे आराम से खाना ऑर्डर करने का राज़ बताया है.

खाना ऑर्डर करने के लिए सीधा रेस्टोरेंट को कॉल

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट हुई कृषा ने खाना ऑर्डर करने के अपने तरीके में पुराने जमाने का ही रुख अपनाया है. स्विगी या ज़ोमैटो ऐप पर ऑर्डर देने के बजाय अब वह सीधे रेस्टोरेंट को कॉल करती हैं और उनसे अपना खाना पैक करवाती हैं. फिर वह रैपिडो या उबर कूरियर जैसी डिलीवरी सर्विस के ज़रिए ऑर्डर पिक करवाती हैं जिससे उन्हें फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के लगाए हुए कई मोटे फीस से छुटकारा मिल जाता है.

Stopped using Zomato/Swiggy. Now I just call my regular spots, they pack the food & I send Uber/Rapido to pick it up. Even after ₹50–100 delivery cost, it’s still cheaper than ordering on apps (thanks to their markups, platform fee, commissions). Net profitable ✅ — krisha (@stonksqween) September 22, 2025

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कृषा ने बताया कि उन्होंने स्विगी और जोमैटो का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. उन्होंने लिखा, 'मैंने ज़ोमैटो/स्विगी का इस्तेमाल बंद कर दिया है. अब मैं अपने सीधे स्टोर को फोन करती हूं. वे खाना पैक कर देते हैं और मैं उसे लेने के लिए उबर/रैपिडो भेजती हूं.'

कई यूजर्स ने जताई सहमति तो कई ने किया विरोध

उन्होंने आगे बताया कि उबर या रैपिडो के माध्यम से खाना मंगवाने पर 50 से 100 रुपये तक का खर्च आता है जो कि ज़ोमैटो या स्विगी के माध्यम से ऑर्डर करने पर उन्हें चुकानी पड़ने वाली कीमत से कम है. उन्होंने कहा, '50-100 रुपये की डिलीवरी लागत के बाद भी यह उनके मार्कअप, प्लेटफॉर्म और कमीशन के कारण ऐप्स पर ऑर्डर करने से सस्ता है.

एक्स पर कई यूजर्स कृषा के इस विचार से सहमत थे और उन्होंने खर्च कम करने के लिए डिलीवरी ऐप्स से बचने के अपने अनुभव भी शेयर किए. कई लोगों ने बताया कि फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म पर कीमतें अक्सर रेस्टोरेंट से सीधे ली जाने वाली कीमतों से कहीं ज़्यादा होती हैं. हालांकि कई यूजर्स इस बात से सहमत नजर नहीं आए. एक ने कहा, 'ज़ोमैटो और स्विगी की फीस परेशान करने वाली है, लेकिन कम से कम वे गड़बड़ियों को संभाल लेते हैं. आपके तरीके से सारा काम आपके ऊपर ही आ जाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर रैपिडो/उबर डिलीवरी व्यक्ति खाने में जहर मिला देता है तो न तो रेस्तरां और न ही उबर/रैपिडो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं.'

