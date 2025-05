जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई. गुस्से और शोक के इसी माहौल में कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद खान ने ऐसा बयान दे दिया, जिसने देशभर में हलचल मचा दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें इजाज़त दें, तो वह खुद फिदायीन हमलावर बनकर पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार हैं.

जमीर अहमद खान का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में वे कहते नजर आते हैं, 'मोदी जी, शाह साहब मुझे बम दीजिए, मैं खुद पाकिस्तान जाकर हमला करूंगा. ये मजाक नहीं है, मैं देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं.' उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है और अब निर्णायक कार्रवाई का समय है.

Just Zameer anna thing: Karnataka Minister Zameer Ahmed says, 'Give me a suicide bomb, I will go to Pakistan.' pic.twitter.com/EMrB2zyxzs