Viral: शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी तो आप सभी ने देखी ही होगी. जिस तरह से उस सीरीज में सड़क पर पैसे उड़ा दिए जाते हैं ठीक उसी प्रकार हैदराबाद में सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया. ये कंटेंट क्रिएटर भी फर्जी की फिल्म की तरह ही सड़क पर नोट उड़ा रहा था. इस क्रिएटर ने आउटर रिंग रोड (ORR) के किनारे बीस हजार रुपये का कैश उड़ाते हुए 'मनी हंट' चैलेंज दिया था.

सोशल मीडिया पर फेमस होना

जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया और कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार कर लिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कैश लेकर ORR के किनारे खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि वह बीस हजार रुपये उड़ाने जा रहा है. इस वीडियो का उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर फेमस होना था.

यह भी पढ़ें- मगरमच्छ ने निगला उड़ता ड्रोन, मुंह में ही ब्लास्ट हो गई बैटरी, वीडियो देख लोगों के उड़े होश

Irresponsible Instagram Content Creator Arrested



Recently a viral video surfaced showing an individual throwing ₹20,000 bundle on the roadside of ORR and challenging viewers to a #MoneyHunt. This irresponsible act caused chaos, inconvenience, and posed a significant threat… pic.twitter.com/tpypMB6lnQ