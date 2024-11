Trending News: Ola ई-स्कूटर एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार एक नया विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति गुस्से में अपनी Ola ई-स्कूटर पर हथौड़े से हमला करता दिखाई दे रहा है. यह घटना एक चौराहे पर हुई. वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि वह व्यक्ति कंपनी की सेवा से परेशान होकर ऐसा कर रहा था.

पहली सर्विस में इतने हजार का बिल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह व्यक्ति 1 महीने पहले ही इस स्कूटर को खरीदा था, लेकिन जब उसे पहली सर्विस के दौरान 90,000 रुपये का बिल मिला, तो उसकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कहता है कि ग्राहक को इतना बड़ा बिल देखकर गुस्सा आ गया. उसने स्कूटर को पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया.

Furious Ola Electric customer smashes scooter with hammer after allegedly receiving ₹90,000 bill from showroom. pic.twitter.com/c6lYSKSUf7