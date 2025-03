सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिल्ली के एक ग्राफिक डिजाइनर ने पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद पोस्ट वायरल हो गया और अब यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया पोस्ट पर आ रही है. शख्स ने इस बात पर खुशी जताई कि आखिरकार उसने एक ऐसी कंपनी जॉइन कर ली है, जहां कोई महिला सहयोगी नहीं है. सभी कलिग्स 40 की उम्र पार हैं.

ना ड्रामा, ना पॉलिटिक्स

पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह जॉब पोस्ट अपडेट होगा, लेकिन पोस्ट आगे पढ़ने पर पता चला कि वह निरा महिला विरोधी पोस्ट है. शख्स ने पोस्ट इस तरह से लिखा कि उससे यह लगे कि जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां ड्रामा और पॉलिटिक्स होती है. शख्स ने पोस्ट में लिखा, 'आखिरकार बिना महिला वाली कंपनी को जॉइन किया और मेरे सभी कलिग्स 40 की उम्र के पार हैं. नो ड्रामा, नो पोलिटिक्स. अपने काम से काम.'

पक्ष-विपक्ष में बंट गए यूजर्स

यह पोस्ट वायरल होने के बाद यूजर्स का शख्स को लेकर मिला-जुला रिस्पॉन्स आया. एक यूजर ने लिखा, 'ड्रामे और पॉलिटिक्स तो 40 पार वाले ही करते हैं. खैर बधाई.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'तो घर में भी कोई महिला नहीं होनी चाहिए ताकि ड्रामा से बचा जा सके? आपके लिए जिंदगी तब तो शांत होगी.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे आदर्शलोक! कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ विशुद्ध, बिना रुकावट, नीरसता. अब आप घुटनों में दर्द, टेक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बहस को सुनने के लिए तैयार रहें.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये कौन सी कंपनी है भाई?'

