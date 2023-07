Viral News: बॉयफ्रेंड के सामने इस महिला ने कर ली कंबल से शादी, सुनाई दिलचस्प लव स्टोरी, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: इंटरनेट के इस दौर में आए दिन अजब-गजब बातें सामने आती हैं. हम पहले भी शादी के दौरान के दिलचस्प वाकए देख चुके हैं. खास बात यह है कि इंसानों की आपस में शादी की बात तो बहुत सुनी हुई है लेकिन क्या कभी किसी ने निर्जीव वस्तु से शादी की बात सुनी है? नहीं न, लेकिन अब ऐसा हुआ है. ऐसा एक महिला ने किया है. उसने अपने कंबल से 'शादी' की है. महिला का नाम पास्कल सेलिक है. उनका कहना है कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे सार्थक रिश्ता है.

महिला ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार कंबल को देखा था तो ही उन्हें पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया था. पास्कल ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने कंबल से 'शादी' रचाई है. अब उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. पास्कल ने साल 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर ओपन वेडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था. उनका कहना है कि वह पहली नजर में ही अपने कंबल से प्यार कर बैठीं और इसे अपना वफादार साथी मानती हैं.

Pascale Sellick married her #duvet says her boyfriend is 'very proud' and not jealous pic.twitter.com/OFnaAWcr1M