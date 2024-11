Viral Video: दुनिया के हर माता-पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को शिखर तक पहंचते हुए देखे. जब बच्चे कामयाबी छूते है तो सबसे ज्यादा खुशी माता-पिता को ही होती है. जो परिजन अपना जीवन संघर्ष में व्यतीत करते है वह हमेशा चाहते है कि उनके बच्चों को कभी भी उस स्तिथि का सामना न करना पड़े. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वारयल हो रहा है.

पायलट की ड्रेस में देखकर रोने लगी मां

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला जैसे ही फ्लाइट में चढ़ती है और अपने बेटे को पायलट की ड्रेस में देखकर रोने लगती है. इसके बाद बेटा मां को गले लगाता है और संभालता है. महिला अपने बेटे की कामयाबी देखकर इतनी खुश होती है कि अपनी भवानाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और बेटे से चिपक कर रोने लगी.

A woman who worked as an housekeeper for 30 years to sponsor her son's education to become a Pilot breaks down when she flew in his plane pic.twitter.com/hVXLHrPr7O