सड़क पार करते समय थोड़ी सी लापारवाही किसी की भी जान ले सकती है. फिर भी फोन के चक्कर में लोग गाड़ियों से भिड़ जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर किसी के हाथ में फोन रहता है. आजकल फोन की लत ऐसी हो गई है कि लोग इसके लिए खाना-पीना तक भूल जाते हैं. इसके साथ ही लोग ड्राइव करते समय भी फोन का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते कई बार दुर्घटना की स्थिति पैदा हो जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला फोन चलाते हुए रोड क्रास कर रही है.

वायरल हुआ वीडियो

दरअसल सिंगापुर के ऑर्चर्ड रोड को एक महिला फोन चलाते हुए क्रॉस कर रही थी. महिला का पूरा ध्यान फोन पर था. तभी स्पीड में आ रही एक कार से उसे बुरी तरह ठोकर लगती है और महिला गिर जाती है. इसी दौरान कार के डैशबोर्ड कैमरे में सारी घटना कैद हो जैती है. ग्रीन लाइट की वजह से गाड़ी रफ्तार में चल रही थी. महिला को कार से ऐसी टक्कर लगी जिससे वो हवा में लंबी उछाल मारते हुए नीचे गिर गई. टक्कर के बाद शख्स महिला की हालत देखने के लिए जाता है, लेकिन तब तक महिला उठकर बैठ जाती है.

तुरंत उठकर देखा फोन

लड़की तुरंत उठी और सबसे हैरानी वाली बात ये कि वो बैठकर ही सीधे अपने फोन के पास जाती है और देखती है कि कहीं फोन को कुछ हुआ तो नहीं है. महिला की इस हरकत पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - गंभीर चोट के बाद भी महिला को अपने फोन की पड़ी हुई थी. दूसरे ने लिखा - यह क्रेजी है कि उसे फोन की चिंता खुद की चोट से अधिक है.

