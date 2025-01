Viral Video News: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ नया और अनोखा वायरल हो जाता है. कभी खतरनाक स्टंट कभी मजेदार डांस और कभी टैलेंट से भरे वीडियो होते हैं, जो यूजर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर छाया हुआ है.

वीडियो में दिखी महिला की क्रिएटिव बैटिंग

वायरल वीडियो में एक महिला क्रिकेट के मैदान पर बैटिंग के लिए तैयार नजर आती है. महिला बैट पकड़े हुए है और बॉल का इंतजार कर रही है, जबकि उसके आसपास एक विकेटकीपर, बॉलर और एंपायर खड़े हैं. खास बात यह है कि महिला जहां खड़ी है. वहीं पर एक बाइक भी खड़ी है. बॉलर बॉल फेंकता है और महिला शॉट मारती है, लेकिन रन लेने के लिए वह दौड़ने की बजाय बाइक पर बैठ जाती है और डबल रन ले लेती है.

Is this approved by ICC? pic.twitter.com/tDg6GoFLG8