50 रुपय बचाने के चक्कर में चलते ऑटो से कूदी महिला, फिर खर्च हुए हजारों

बिहार के शेखपुरा में एक महिला चलती ऑटो से कूद गई, उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Woman jumps out of auto for 50 rupees