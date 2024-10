पती-पत्नी के भी नोंक-झोक चलती रहती है. लेकिन चीन के हेनान प्रांत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां पति से लड़ाई के बाद पत्नी को ने अपने बच्चों को 23वे फ्लोर से लटका दिया. पती से बदला लेने की आग में पत्नी ने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो इतना भयानक है कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल चीन के हेनान प्रांत से के लओयांग से एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां पती से झगड़े के बाद पत्नी ने बच्चों को खिड़की से लटका दिया. लोगों ने एक अपार्टमेंट के बाहर लगी एसी यूनिट से दो बच्चों को लटके हुए देा तो दंग रह गए. वायरल हो रहे वीडियो में बच्चों को एसी यूनिट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, जबकि मां बगल में ही खिड़की पर बैठी हुई है और पति पर चिल्ला रही है. पति बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की की ओर बढ़ता है महिला उसे रोक देती है.

Mum in China leaves kids outside 23rd floor window to annoy husband



The China Women and Children’s Federation said it was looking into the matter pic.twitter.com/h8NtrNkTSg