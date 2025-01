HMPV Virus: भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चीन में फैले वायरस ने अब भारत में भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. अब तक भारत में एचएमपीवी वायरस के 6 केसेज सामने आ चुके हैं. हाल ही में चेन्नई में इस वायरस के दो नए केस सामने आए हैं. इससे पहले दो केस बेंगलुरु, एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल में सामने आ चुका है. वहीं, कर्नाटक में भी केस सामने आ चुके हैं. भारत में बढ़ते एचएमपीवी वायरस के केसेज के बीच इंटरनेट पर लॉकडाउन ट्रेंड होने लगा है. एक तरफ लॉकडाउन पर तरह-तरह के मीम्स शेयर किये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर सता रहा है.

क्या बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री?

इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है. हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि एचएमपीवी वायरस कोई नया नहीं है. इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में की गई थी. उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारियों के साथ तैयार हैं और एहतियातन सभी कदम उठा रहे हैं. स्वास्थय मंत्री ने कहा, 'हालात की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैटक हुई. देश की स्वास्थ्य सिस्टम और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.'

