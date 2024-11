इंडियन रेलवे में आए दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. लेकिन त्योहार के समय कई लोगों को सीट नहीं मिलती है. ऐसे में कई वीडियो भी होते रहते हैं. जगह न मिलने पर लोग के वॉशरूम में या फिर दरवाजे से लटककर सफर करते दिखाई देते हैं. यह काफी बड़ी समस्या है. ऐसा होने पर यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल फोटो में क्या दिखा

इस फोटो में एक महिला ट्रेन कोच के दरवाजे से सिर सटाए फर्श पर बैठी है और सो रही है. महिला शादी के जोड़े में नजर आ रही है. उसके आसपास काफी सामान भी रखा हुआ. इस तस्वीर को देककर समझ आ रहा है कि महिला को कंपर्म सीट नहीं मिली. इस वायरल फोटो को देख यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जहां कुछ यूजर्स तस्वीर को देखकर बोले कि बहुत से भारतीयों को मजबूरी में ऐसे ही सफर करना पड़ता है, तो एक व्यक्ति ने लिखा - जो लोग बिना रिजर्वेशन के सफर करते हैं उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें ट्रेन से उतारा नहीं जाता.

Thank you @AshwiniVaishnaw ji because of you my wife is getting this world class Train facility today.



I will always be indebted to you 🙏 pic.twitter.com/w9W2WwLK90