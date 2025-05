PM Modi vs Indira Gandhi: बीते शनिवार भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग ही 'सोशल वॉर' शुरू गया. कुछ यूजर्स जंग रोकने पर खुश हुए तो कुछ नाराज. हालांकि, इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.

इस सीजफायर के बाद कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं. अब पूर्व प्रधानमंत्री की स्पीच जमकर वायरल हो रही है. इसी वजह से इंटरनेट पर FIGHT BACK INDIA ट्रेंड कर रहा है.

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडिल से इंदिरा गांधी और अमेरिकी राष्ट्रप्ति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर शेयर कर इंदिरा का बयान लिखा, 'हमारे पास अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति और संसाधन हैं. वह समय बीत चुका है जब 3 या 4 हजार मील दूर बैठा कोई भी देश रंग सुपिरियोरिटी के आधार पर भारतीयों को अपनी मर्जी से काम करने का आदेश दे सकता था.' प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कहा, यह साहस था, यह भारत के लिए खड़ा होना था, यह राष्ट्र के गौरव के साथ समझौता नहीं करना था.'

इस सीजफायर के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वीडियोज वायरल हो रहे हैं. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में इंदिरा गांधी की दी गई स्पीच के क्लिप भी वायरल हो रहे हैं. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, 'इंदिरा गांधीजी को आज पूरा देश याद कर रहा है.' पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, 'दृढ़ निश्चय, दूरदर्शी, साहसी इंदिरा गांधी जी.' कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्त पवन खेड़ा ने भी 1971 में फौजियों के साथ इंदिरा गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'इंदिरा गांधी मिस इंदिरा, आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है.'

