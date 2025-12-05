FacebookTwitterYoutubeInstagram
एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी, दिल्ली से हैदराबाद पहुंची थी फ्लाइट

IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे का मजेदार जवाब वायरल है. टीचर ने पूछा कि ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है और बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

राजा राम

Updated : Dec 05, 2025, 09:48 PM IST

Image- Insta/log.kya.kahenge

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया सामने आ ही जाता है. कभी मजेदार, कभी अजीब तो कभी हैरान कर देने वाला. इस बार एक ऐसे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसने टीचर के गंभीर से दिखने वाले सवाल का बेहद मजेदार जवाब दे दिया. बच्चे की मासूमियत और उसका ये अंदाज इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वालों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही. 

बच्चा मासूमियत से जवाब देता है.. 

सोशल मीडिया लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और यहां वायरल होने वाली चीज़ें अक्सर लोगों को चौंका देती हैं. कभी कोई अनोखा टैलेंट चर्चा बटोर लेता है, तो कभी किसी बच्चे की मासूम हरकत लोगों का दिल जीत लेती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक बच्चे का जवाब इंटरनेट को हंसी से भर रहा है. वीडियो किसी ट्यूशन क्लास का लगता है, जहां टीचर हाथ में माइक लेकर बच्चों से सवाल-जवाब करते दिखाई दे रहे हैं. टीचर एक छोटे बच्चे के पास जाकर सवाल पूछते हैं, "ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है?" आम तौर पर यह एक मेडिकल कारण वाला सवाल है, लेकिन बच्चे ने तुरंत ऐसा जवाब दे दिया जिसे सुनकर टीचर सहित वहां मौजूद बच्चे भी हंस पड़े.  दरअसल, बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, “ताकि मरीज ऑपरेशन करना सीख न ले!”

यह भी पढ़ें: IndiGo की वजह से अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए दूल्हा–दुल्हन, परिवार ने कर दिया सही जुगाड़ … वीडियो वायरल

वीडियो तेजी से वायरल

उसका यह जवाब इतना मजेदार था कि वीडियो देखते ही लोग हंसी नहीं रोक पाए. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि इस बच्चे की सोच कमाल की है और इसका जवाब ने दिन बना दिया. वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट log.kya.kahenge पर शेयर किया गया है. पोस्ट डालते हुए कैप्शन में लिखा गया. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. यह मजाकिया अंदाज वाला कैप्शन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस बच्चे का जवाब सोशल मीडिया यूजर्स को खूब भा रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
