ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे का मजेदार जवाब वायरल है. टीचर ने पूछा कि ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है और बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया सामने आ ही जाता है. कभी मजेदार, कभी अजीब तो कभी हैरान कर देने वाला. इस बार एक ऐसे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसने टीचर के गंभीर से दिखने वाले सवाल का बेहद मजेदार जवाब दे दिया. बच्चे की मासूमियत और उसका ये अंदाज इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वालों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही.

बच्चा मासूमियत से जवाब देता है..

सोशल मीडिया लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और यहां वायरल होने वाली चीज़ें अक्सर लोगों को चौंका देती हैं. कभी कोई अनोखा टैलेंट चर्चा बटोर लेता है, तो कभी किसी बच्चे की मासूम हरकत लोगों का दिल जीत लेती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक बच्चे का जवाब इंटरनेट को हंसी से भर रहा है. वीडियो किसी ट्यूशन क्लास का लगता है, जहां टीचर हाथ में माइक लेकर बच्चों से सवाल-जवाब करते दिखाई दे रहे हैं. टीचर एक छोटे बच्चे के पास जाकर सवाल पूछते हैं, "ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है?" आम तौर पर यह एक मेडिकल कारण वाला सवाल है, लेकिन बच्चे ने तुरंत ऐसा जवाब दे दिया जिसे सुनकर टीचर सहित वहां मौजूद बच्चे भी हंस पड़े. दरअसल, बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, “ताकि मरीज ऑपरेशन करना सीख न ले!”

वीडियो तेजी से वायरल

उसका यह जवाब इतना मजेदार था कि वीडियो देखते ही लोग हंसी नहीं रोक पाए. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि इस बच्चे की सोच कमाल की है और इसका जवाब ने दिन बना दिया. वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट log.kya.kahenge पर शेयर किया गया है. पोस्ट डालते हुए कैप्शन में लिखा गया. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. यह मजाकिया अंदाज वाला कैप्शन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस बच्चे का जवाब सोशल मीडिया यूजर्स को खूब भा रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

