जो बात पत्नी से छुपा रहे थे वो सबको पता चला गई, HR हेड संग पकड़े गए टेक कंपनी के CEO, कौन हैं Andy Byron

किसे पता था कि अपने लव इंटरेस्ट के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता है? ऐसा हुआ है Astronomer CEO Andy Byron के साथ. Astronomer दुनिया की जानीमानी टेक कंपनी है. दरअसल, एंडी बायरन और कंपनी की HR हेड Kristin Cabot कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में शामिल होने पहुंचे थे.

दोनों रोमैंटिक अंदाज़ में कॉन्सर्ट का लुत्फ़ ले रहे थे, तभी कॉन्सर्ट के Kiss Cam ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया. दोनों बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगे, जैसे उन्हें इस बात का अहसास हुआ एंडी नीचे बैठकर छुपने लगे वहीं क्रिस्टीन पीछे की तरफ घूम गईं. दोनों का रिएक्शन देखने के बाद कोल्डप्ले के लोगों ने कहा, 'इन्हें देखो... या तो इनका अफेयर चल रहा है या फिर ये दोनों बेहद शर्मीले हैं.'

