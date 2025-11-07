FacebookTwitterYoutubeInstagram
अगर आप कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप भी इस कहानी से इत्तेफाक जरूर रखेंगे. रेडिट पर एक शख्स ने अपनी स्टोरी शेयर कर बताया है कि कैसे उसके मैनेजर ने उसके काम का क्रेडिट खाया और उसने अपने मैनेजर की कंपनी के सामने पोल खोलकर रख दी.

जया पाण्डेय

Updated : Nov 07, 2025, 01:50 PM IST

मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल
तकनीक की तेज-तर्रार दुनिया में कोई भी टीम अक्सर कर्मचारियों के सहयोग और इनोवेशन से बढ़िया काम करती है. लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेहनत कोई जूनियर कर्मचारी करता है लेकिन उसका क्रेडिट मैनेजर खा जाता है. कई बार तो उस कर्मचारी को इस बारे में पता भी नहीं चलता पर जब पता चलता है तो वह गुस्से की आग में जलता तो है लेकिन मैनेजर के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता. हालांकि यहां मामला थोड़ा अलग है.

हाल ही में एक प्रोडक्ट मैनेजरने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसने लोगों का काफी ध्यान खींचा. इसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक कर्मचारी के बॉस ने उसके प्रोजक्ट का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की लेकिन इस तरह पोल खुली कि हायर मैनेजमेंट के सामने उस बेईमान मैनेजर को शर्म से पानी-पानी होना पड़ा. रेडिट यूजर के मुताबिक दिक्कत तब शुरू हुई जब वह कंपनी के अंदर एक महंगे ऑपरेशनल खामी को ठीक करने के लिए एक इंटरनल प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे. कई हफ्तों तक देर रात काम करने और सावधानी से डेटी क्लीनअप करने के बाद उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे कंपनी को भारी नुकसान से बचाया जा सका.

मैनेजर ने ऐसे खेला क्रेडिट खाने का खेल

मैनेजमेंट मीटिंग से एक दिन पहले उनके मैनेजर ने उनसे उनके काम की समरी मांग ली. यह मानते हुए कि यह रिव्यू के लिए मांगा जा रहा है कर्मचारी ने अपना पूरा डेक भेज दिया. अगले दिन मीटिंग में कर्मचारी ने पाया कि उनके मैनेजर ने उसी फाइल को हूबहू उन्हीं स्लाइड्स के साथ मीटिंग में प्रजेंट किया और पूरे काम का क्रेडिट भी खुद को देने लगे और सिर्फ इतना कहा 'मेरी टीम ने भी थोड़ी मदद की'. जबकि इस प्रोजेक्ट को अकेले उस कर्मचारी ने पूरा किया था. 

उस कर्मचारी ने मीटिंग में बोलने के बजाय सही समय का इंतजार किया. कुछ हफ्ते बाद जब उनका मैनेजर छुट्टी पर था तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने उसी प्रोजेक्ट से जुड़ा डेटा मांग लिया. कर्मचारी ने उसका जवाब नए डैशबोर्ड के साथ देते हुए बताया कि यह रहा वह मॉडल जिसे मैंने उस एनालिसिस से बनाया था जो मैं पहले ही अपने बॉस को शेयर कर चुका हूं. इस वह वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या यह तुमने बनाया है? इससे कर्मचारी के काम का खुलासा हो गया. इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने सही कर्मचारी को उसके काम का क्रेडिट भरी मीटिंग में दिया.

सोशल प्लैटफॉर्म पर इस कहानी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कई ने तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए. एक यूजर ने पावरपॉइंट स्लाइड्स पर सफेद अक्षरों में नाम छिपाने का सुझाव दिया जिससे कोई आपका क्रेडिट न खा सके जबकि एक ने स्लाइड में पहचानकर्ता को एम्बेड करने की सिफारिश की जिससे सारे स्लाइड्स में नाम दिखे. 

