शादी के बाद दुल्हन के एक सवाल ने पूरे फंक्शन की महफिल लूट ली. पति ने अपने मजेदार जवाब से सभी मेहमानों को हंसने पर मजबूर कर दिया. वीडियो वायरल हो गया और इसे लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है.

TRENDING NOW

Viral Video: शादी हर जोड़े के लिए एक खास पल होता है, जहां दो लोग सात फेरों के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं. लेकिन क्या हो अगर शादी के तुरंत बाद ही नई नवेली दुल्हन अपने पति से सबके सामने यह सवाल पूछ बैठे . 'Do You Love Me?' हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

पति ने दिया ऐसा मजेदार जवाब कि गूंज उठी हंसी

इस वायरल वीडियो में शादी के बाद एक दुल्हन अपने पति से अंग्रेजी में पूछती है, 'क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?' यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद सभी मेहमान और रिश्तेदार अचंभे में पड़ जाते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब दूल्हे का जवाब सामने आता है. वह मुस्कुराते हुए कहता है,'शर्म कर ले, फेरे हो चुके हैं!'

इतना सुनते ही शादी में आए सभी मेहमान ठहाके लगाने लगते हैं. वीडियो में कुछ रिश्तेदार भी मजाकिया अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं, 'शादी हो गई है, अब और क्या चाहिए! हालांकि, दुल्हन फिर से वही सवाल दोहराती है, जिसके बाद दूल्हा दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मानो अब कोई जवाब न बचा हो.

यह भी पढ़ें: Viral: दोस्ती की कोई सरहदें नहीं होती! भारतीय महिला FaceTime के जरिए हुई पकिस्तानी दोस्त की शादी में शामिल, देखें इमोशनल Video

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो

यह मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर मेकअप आर्टिस्ट Kanku Vyas MUA द्वारा शेयर किया गया था. इसे अपलोड हुए महज दो दिन हुए हैं, लेकिन अब तक इसे लाखों लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और इसे बार-बार देख रहे हैं. आजकल सोशल मीडिया पर दुल्हनों के फनी और क्यूट वीडियो तेजी से वायरल होते हैं. शादी के दौरान किए गए छोटे-छोटे मजाक और अनोखे पल इंटरनेट पर खूब पसंद किए जाते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.