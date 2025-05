किछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर विशाल मेगा मार्ट से जुड़े कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सभी मीम्स में विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनने की होड़ मची हुई है.

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई मीम सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. कभी आईपीएल पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर. मीम वर्लड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छूट जाए. हाल ही में सोशल मीडिया पर विशाल मेगा मार्ट का गार्ड बनने वाले मीम्स वायरल हो रहे हैं. पूरे सोशल मीडिया पर ये मीम आग की तरह फैल गया है. लेकिन इन सबकी शुरूआत एक विज्ञापन से हुई. दरअसल, विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला था. बस इसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एक्स पर इस नौकरी के बारे में मजेदार वीडियो, फोटे और मीम्स वायरल होने लगे.

कैसे हुई इस मीम ट्रेंड की शुरूआत

Vishal Mega mart Security gaurd batch 2025 By Jaan Sir Patna pic.twitter.com/Z3QK9sWOKU — Divyanshu Tiwari (@divyaaanshuu) May 17, 2025

यह सब तब शुरू हुआ जब विशाल मेगा मार्ट ने देशभर में हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया. लोगों को लगा कि ये आम नौकरी का विज्ञापन है पर ऐसा नहीं था. सोशल मीडिया पर लोगों ने मीम्स में ट्रोल करते हुए इस भर्ती को मजाक में भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं जैसे UPSC, IIT-JEE और NEET से जोड़ दिया. एक मीम में तो मजाक में यह भी कहा, 'विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनने का मौका मिल गया.'

Finally, I got a job as a security guard at Vishal Mega Mart on my third attempt. Now the days of unemployment are over 🤩 pic.twitter.com/xzpoUWIXQt

एक इंस्टाग्राम यूजर के मुताबिक, 1 अप्रैल को विशाल मेगा मार्ट ने सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी. इसमें करंट अफेयर्स, अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज के सवाल थे. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिजिकल ट्रेनिंग का प्रोसेस भी था. जिन लोगों को पहले गार्ड का अनुभव, शूटिंग ट्रेनिंग या मार्शल आर्ट्स की जानकारी थी उन्हें प्राथमिकता दी गई. पूरे राज्य से उम्मीदवार आए लेकिन सिर्फ टॉप 1% ही पास हो पाए, जिससे ये माना जा रहा है कि ये परीक्षा बहुत कठिन थी. इस वजह से इस परीक्षा के मीम्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और हर कोई ऐसा मीम बना रहा है कि इस परीक्षा को पास करन किसी उपलब्धि से कम नहीं.

With God's grace I secured AIR - 2 in Vishal Mega Mart Security Guard Exams 🥹😭🤌🏻🧿♥️ pic.twitter.com/AYIb9BaUBM

कितनी होती है गार्ड की सैलरी

विशाल मेगा मार्ट के 645 से ज्यादा स्टोर्स भारत में हैं और यह रिटेल सेक्टर में बड़ा एम्प्लायर है. AmbitionBox और Glassdoor के अनुसार, नए सिक्योरिटी गार्ड्स को 9,000 से 12,000 रुपये महीना मिलता है. अनुभवी गार्ड्स को 13,000 से 18,000 रुपये और सुपरवाइजर को 19,000 से 25,000 रुपये मिलते हैं. इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स, पीएफ और स्टाफ डिस्काउंट जैसे फायदे भी मिलते हैं.

