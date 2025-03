आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy) के ग्रुप-A मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया. मैच के दौरान भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का साथी खिलाड़ी अक्षर पटेल के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ऐसा क्या हुआ जो वायरल हो गया?

250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आ रही थी. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 120 गेंदों पर 81 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण उन पर अतिरिक्त दबाव बन गया. पारी के 41वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन को आउट कर भारत को सबसे बड़ा विकेट दिलाया. यह गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर आर्म बॉल थी, जिसे केन विलियमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बीट हो गए और विकेट के पीछे केएल राहुल ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया.

कोहली ने क्यों छुए अक्षर पटेल के पैर?

केन विलियमसन का अहम विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था. विराट कोहली खुशी से झूमते हुए सीधे अक्षर पटेल के पास पहुंचे और उनके पैर छूने की कोशिश करने लगे. अक्षर पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और दोनों खिलाड़ी हंसने लगे.

यहां देखें वीडियो

Kohli touching Axar Patel's feet after he got Williamson out 😭#Kohli #AxarPatel #INDvNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/mJmgQ95Y15