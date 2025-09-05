VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

Bicycle Stunt Viral Video: युवक का साइकिल चलाने का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर अच्छे-अच्छों रूह कांप जाए.

स्टंटबाजी करना कितना खतरनाक होता है यह सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद आज-कल की युवा पीढ़ी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हैं और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक के साइकिल स्टंट को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रॉन्ग साइड से सड़क पर साइकिल चलाता दिख रहा है. वह बिना डरे तेज रफ्तार पर साइकिल दौड़ा रहा है. सामने से तेज रफ्तार से वाहन आ रहे हैं. कई बार तो वो गाड़ियों के सामने आ जाता है. उस समय लगता है कि अब वह टकरा जाएगा, लेकिन फिर उनके पास से साइकिल निकाल ले जाता है.

युवक का साइकिल का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर कई बार ऐसा लगा कि भिड़ा-भिड़ा, लेकिन फिर बच निकलता है. वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि कहीं ये AI जनरेटेड वीडियो तो नहीं है.

महज 15 सेकंड का वीडियो हिला देगा दिमाग

इस खतरनाक स्टंट वाली वीडियो को @ashfaque80035 नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मौत को दावत देना इसे कहते हैं! ये व्याक्ति कह रहा है: मुझे मालूम है मौत एक बार आएगी, इसलिए मैं डर कर बार बार मरना नहीं जानता'

महज 15 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 215.6K व्यूज मिल चुके हैं. इसे 4 सितंबर 2025 को पोस्ट किया गया था. वीडियो देख यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बाप रे बाप! इसे देखकर तो यमराज की भी रूह कांप जाए.'

