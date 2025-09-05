Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

Best Indoor Plants: किचन-बाथरूम से लेकर लिविंग रूम और बेडरूम तक, जानें किस पौधे को कहां रखने से सेहत रहेगी दुरुस्त

Smartphone Tips: ऑफिस से घर जाते वक्त बारिश में भीग गया है स्मार्टफोन? तुरंत करें ये 3 काम, नहीं होगा हजारों का नुकसान

Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां

भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत

Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, क्या है 60 करोड़ का फ्रॉड केस, जिसमें फंसा ये बॉलीवुड कपल!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

Bicycle Stunt Viral Video: युवक का साइकिल चलाने का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर अच्छे-अच्छों रूह कांप जाए.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 05, 2025, 07:29 PM IST

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

Bicycle Stunt Viral Video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्टंटबाजी करना कितना खतरनाक होता है यह सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद आज-कल की युवा पीढ़ी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हैं और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक के साइकिल स्टंट को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रॉन्ग साइड से सड़क पर साइकिल चलाता दिख रहा है. वह बिना डरे तेज रफ्तार पर साइकिल दौड़ा रहा है. सामने से तेज रफ्तार से वाहन आ रहे हैं. कई बार तो वो गाड़ियों के सामने आ जाता है. उस समय लगता है कि अब वह टकरा जाएगा, लेकिन फिर उनके पास से साइकिल निकाल ले जाता है.

युवक का साइकिल का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर कई बार ऐसा लगा कि भिड़ा-भिड़ा, लेकिन फिर बच निकलता है. वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि कहीं ये AI जनरेटेड वीडियो तो नहीं है.

महज 15 सेकंड का वीडियो हिला देगा दिमाग

इस खतरनाक स्टंट वाली वीडियो को @ashfaque80035 नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मौत को दावत देना इसे कहते हैं! ये व्याक्ति कह रहा है: मुझे मालूम है मौत एक बार आएगी, इसलिए मैं डर कर बार बार मरना नहीं जानता'

महज 15 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 215.6K व्यूज मिल चुके हैं. इसे 4 सितंबर 2025 को पोस्ट किया गया था. वीडियो देख यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बाप रे बाप! इसे देखकर तो यमराज की भी रूह कांप जाए.'

यह भी पढ़ें- कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?
आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?
10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त
10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE