कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान
VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए
Best Indoor Plants: किचन-बाथरूम से लेकर लिविंग रूम और बेडरूम तक, जानें किस पौधे को कहां रखने से सेहत रहेगी दुरुस्त
Smartphone Tips: ऑफिस से घर जाते वक्त बारिश में भीग गया है स्मार्टफोन? तुरंत करें ये 3 काम, नहीं होगा हजारों का नुकसान
Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां
भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत
Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, क्या है 60 करोड़ का फ्रॉड केस, जिसमें फंसा ये बॉलीवुड कपल!
ट्रेंडिंग
Bicycle Stunt Viral Video: युवक का साइकिल चलाने का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर अच्छे-अच्छों रूह कांप जाए.
स्टंटबाजी करना कितना खतरनाक होता है यह सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद आज-कल की युवा पीढ़ी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हैं और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक के साइकिल स्टंट को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी.
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रॉन्ग साइड से सड़क पर साइकिल चलाता दिख रहा है. वह बिना डरे तेज रफ्तार पर साइकिल दौड़ा रहा है. सामने से तेज रफ्तार से वाहन आ रहे हैं. कई बार तो वो गाड़ियों के सामने आ जाता है. उस समय लगता है कि अब वह टकरा जाएगा, लेकिन फिर उनके पास से साइकिल निकाल ले जाता है.
युवक का साइकिल का स्टंट शायद पहले कभी देखा होगा. जिस तरह वो साइकिल चला रहा है कि उसे देखकर कई बार ऐसा लगा कि भिड़ा-भिड़ा, लेकिन फिर बच निकलता है. वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि कहीं ये AI जनरेटेड वीडियो तो नहीं है.
इस खतरनाक स्टंट वाली वीडियो को @ashfaque80035 नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मौत को दावत देना इसे कहते हैं! ये व्याक्ति कह रहा है: मुझे मालूम है मौत एक बार आएगी, इसलिए मैं डर कर बार बार मरना नहीं जानता'
मौत को दावत देना इसे कहते हैं!!👇
ये व्याक्ति कह रहा है:
"मुझे मालूम है मौत एक बार आएगी, इसलिए मैं डर कर बार बार मरना नहीं जानता।" pic.twitter.com/gOzLN83nYg— Md Ashfaque Alam (@ashfaque80035) September 4, 2025
महज 15 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 215.6K व्यूज मिल चुके हैं. इसे 4 सितंबर 2025 को पोस्ट किया गया था. वीडियो देख यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बाप रे बाप! इसे देखकर तो यमराज की भी रूह कांप जाए.'
यह भी पढ़ें- कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.